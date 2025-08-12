Hírlevél

Rendkívüli

Lekapcsolják az internetet, ez vár az emberekre

autópálya

Brutális baleset az M5-ösön: felborult kamion miatt több tonna homok lepte el a pályát

Brutális baleset történt ma Kiskunfélegyháza térségében. Az M5-ösön felborult egy homokot szállító teherautó, így hosszú órákig is eltarthat, mire megtisztítják az autópályát, hatalmas torlódásra kell számítani az érintett szakaszon.
Szörnyű baleset történt kedd délelőtt az M5-ösön, Kiskunfélegyháza térségében, a a 108-as és 109-es kilométer között: egy homokot szállító teherautó váratlanul a szalagkorlátnak csapódott, majd az oldalára borult, így a szállítmány szétszóródott, az útszakasz egy jelentős részét beborítva. A balesetben a kamion sofőrje is megsérült – adta hírül a baon.hu.

kamion, baleset, M5-ösön borult fel a kamion, homok
Borzalmas baleset az M5-ösön: több tonnányi homok szóródott szét az autópályán
Fotó: Pozsgai Ákos / BAON

M5-ösön történt baleset: megsérült a felborult kamion sofőrje, több tonna homok lepi be az utat

Jelenleg is járhatatlan az M5-ös autópálya, ugyanis több tonnányi homok lepte el a sztrádát a baleset következtében. Ugyanis ma déleléőtt felborult egy homokot szállító teherautó, ami eddig tisztázatlan okokból nekiütközött a belső szalagkorlátnak, ezt követően az oldalára borult a 108-as és 109-es kilométer között, az 5302-es útra vezető lehajtónál, Kiskunfélegyháza térségében a Budapest felé vezető oldalon.

A homokot nagy erőkkel próbálják eltakarítani az úttestről, azonban a mentési munkálatok nagyon időigényesek, hatalmas torlódásokra, forgalomkorlátozásra kell számítaniuk az arra közlekedőknek. 

A balesetben a kamionsofőr is megsérült, ugyanis a fülkébe szorult, őt a kecskeméti hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki a felborult járműből.

Bár a helyszínre mentőhelikopter is érkezett, a sofőrt végül mentőautóval szállították kórházba.

A portál úgy tudja, hogy a kamion defektet kapott, ezért veszíthette el uralmát a sofőr a teherautó irányítása felett, azonban ezt hivatalos forrásból még nem erősítették meg. 

A helyszíni munkálatok még zajlanak, ezért a 109-es km-nél a pályaoldalt lezárták, a főváros felé közlekedőket pedig Kiskunfélegyháza-Észak csomópontnál kiterelik a sztrádáról. Mivel a homok a másik oldal belső sávját is eltorlaszolta, ezért a forgalom mindkét irányban csak félpályán haladhat tovább az érintett szakaszon, az áthaladó forgalmat rendőr irányítja.

A BAON helyszíni felvételeit a linkre kattintva tekintheti meg!

Legutóbb az M1-esen keltett hatalmas pánikot egy kigyulladt kamion: a Győr felé vezető oldalon a sztráda forgalma órákra leállt, ugyanis a hatalmas füstfelhő félelmet keltett az arrafelé közlekedőkben, sokan bámészkodtak, így nagy volt a torlódás.

 

