Brutális baleset az M5-ösön: felborult kamion miatt több tonna homok lepte el a pályát

Szörnyű baleset történt kedd délelőtt az M5-ösön, Kiskunfélegyháza térségében, a a 108-as és 109-es kilométer között: egy homokot szállító teherautó váratlanul a szalagkorlátnak csapódott, majd az oldalára borult, így a szállítmány szétszóródott, az útszakasz egy jelentős részét beborítva. A balesetben a kamion sofőrje is megsérült – adta hírül a baon.hu.

Jelenleg is járhatatlan az M5-ös autópálya, ugyanis több tonnányi homok lepte el a sztrádát a baleset következtében. Ugyanis ma déleléőtt felborult egy homokot szállító teherautó, ami eddig tisztázatlan okokból nekiütközött a belső szalagkorlátnak, ezt követően az oldalára borult a 108-as és 109-es kilométer között, az 5302-es útra vezető lehajtónál, Kiskunfélegyháza térségében a Budapest felé vezető oldalon.

A homokot nagy erőkkel próbálják eltakarítani az úttestről, azonban a mentési munkálatok nagyon időigényesek, hatalmas torlódásokra, forgalomkorlátozásra kell számítaniuk az arra közlekedőknek.

A balesetben a kamionsofőr is megsérült, ugyanis a fülkébe szorult, őt a kecskeméti hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki a felborult járműből.

Bár a helyszínre mentőhelikopter is érkezett, a sofőrt végül mentőautóval szállították kórházba.

A portál úgy tudja, hogy a kamion defektet kapott, ezért veszíthette el uralmát a sofőr a teherautó irányítása felett, azonban ezt hivatalos forrásból még nem erősítették meg.

A helyszíni munkálatok még zajlanak, ezért a 109-es km-nél a pályaoldalt lezárták, a főváros felé közlekedőket pedig Kiskunfélegyháza-Észak csomópontnál kiterelik a sztrádáról. Mivel a homok a másik oldal belső sávját is eltorlaszolta, ezért a forgalom mindkét irányban csak félpályán haladhat tovább az érintett szakaszon, az áthaladó forgalmat rendőr irányítja.

