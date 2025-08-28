Baj van az M7-esen, heten sérültek meg a hármas karambolban

Egymásba hajtott három autó csütörtök dél körül az M7-es sztráda Balaton felé vezető oldalán, Székesfehérvárnál. A 62-63-as kilóméter között történt balesethez a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói vonultak. A háromból két járművet áramtalanítottak, a harmadik, hibrid hajtású kocsit nem kellett feszültségmentesíteni.

Hármas karambol történt az M7-es autópályán Fotó: ZH archívum

Sérültek is vannak az M7-esen

Az autókban összesen heten utaztak, hozzájuk mentő érkezett. Az érintett szakaszon forgalmi akadályra kell számítani – írta meg a katasztrófavédelem tájékoztatása alapján a Zaol.hu.

