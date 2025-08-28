Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rácsapták az ajtót Lengyelországra és még a kulcsot is elfordították

M7-es autópálya

Baj van az M7-esen, heten sérültek meg a hármas karambolban

14 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Balaton felé vezető oldalon, a 62-63-as kilométer között ütköztek össze a járművek. Az M7-es érintett szakaszán torlódásra kell számítani.
Link másolása
Vágólapra másolva!
M7-es autópályaM7-esenkarambolbaleset

Egymásba hajtott három autó csütörtök dél körül az M7-es sztráda Balaton felé vezető oldalán, Székesfehérvárnál. A 62-63-as kilóméter között történt balesethez a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói vonultak. A háromból két járművet áramtalanítottak, a harmadik, hibrid hajtású kocsit nem kellett feszültségmentesíteni. 

M7-es
Hármas karambol történt az M7-es autópályán Fotó: ZH archívum

Sérültek is vannak az M7-esen

Az autókban összesen heten utaztak, hozzájuk mentő érkezett. Az érintett szakaszon forgalmi akadályra kell számítani – írta meg a katasztrófavédelem tájékoztatása alapján a Zaol.hu. 

Ha érdekli, hogy milyen munkálatokat tervez elvégezni a közeljövőben az M7-es autópályán a beruházó, Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., kattintson az Origo cikkére.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!