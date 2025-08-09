Hétvégi balatoni roham: ismét csigatempóban lehet haladni az M7-esen

Tombol a nyár, csodálatos hétvége áll előttünk, ezért kis túlzással a fél ország elindult a Balatonra. Mindez meglátszik a M7-esen torlódó forgalmon is, ismét csigalassúsággal tudnak csak közlekedni az autósok.

Ha szombat reggel, akkor torlódás az M7-esen.

Fotó: Jászai Csaba

Torlódások, balesetek az M7-esen

A Feol.hu szerint a Székesfehérvár irányába vezető oldalon, a 40-es kilométernél baleset lassította a forgalmat kora reggel, amelyben három jármű volt érintett. A sávlezárást feloldották, ám még mindig lassan lehet haladni.

Martonvásárnál is nagy torlódás alakult ki. Az autósoknak azt javasolják, hogy még a település előtt, vagy a Váli-Völgyi Pihenőhelynél hajtsanak le az autópályáról

A hét elején egy lovat szállító utánfutós autó lett a híradók sztárja: a sofőr mindenféle rögzítés nélkül egy átlagos utánfutón szállított az állatot az autópályán. Az esetről készült képet ide kattintva lehet megnézni.

