Hatalmas mázlija volt az idős férfinek, akinek a vonatpótló buszon állt le a szíve

Péntek kora reggel drámai esemény zajlott a kiskunhalasi vasútállomás előtt: egy vonatpótló busz egyik utasa hirtelen rosszul lett, és életveszélyes állapotba került. A Kiskunmajsára tartó járat egyik idős utasa már nem lélegzett, a szíve leállt - írja a Baon.hu. Mindennek ellenére mégis hatalmas mázlija volt a szerencsétlenül járt férfinek.

Életveszélyes állapotban lévő utast élesztett újra a buszsofőr, az áldozat mázlija, hogy a férfi a közelben volt

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A sofőr, aki korábban tűzoltóként dolgozott, azonnal cselekedett. Egy utas segítségével megkezdte az újraélesztést, miközben értesítették a mentőket.

Mázlija volt a férfinek, közel volt a segítség

Az Országos Mentőszolgálat kiskunhalasi egysége perceken belül a helyszínre érkezett, és közel egy órán át küzdöttek a férfi életéért. Végül sikerült stabil állapotba hozni az idős embert, akit a halasi kórházba szállítottak.

A sofőr gyors és határozott beavatkozása életet mentett, példát mutatva a bátorságról és a segítőkészségről.

Ez azon esetek egyike, amikor azonnal kéznél volt a segítség. Ám ez nem mindenkinek adatik meg: egy szerencsétlenül járt pátrohai nőt elütött egy férfi, majd magára hagyta. További részletek az Origo.hu korábbi cikkében.