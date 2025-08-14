Brutális: forró főzőlapra ültette unokaöccsét egy férfi

Egy debreceni férfi felemelte és forró főzőlapra ültette síró, két éves unokaöccsét még 2024 októberében. A gyerek megégett, mert a nagybátyja nem vette észre, hogy az elektromos tűzhely még nem hűlt ki azután, hogy a kisfiú anyukája kávét főzött rajta a Haon.hu cikke szerint.

megégett egy kisfiú egy forró főzőlapon

Fotó: TV2 Tények/Haon.hu

A nő azóta elárulta, hogy a kicsi meztelenül szaladgált a szobában, amikor elkezdett sírni, a férfi pedig azért tette le a gyerekét a kerámialapra, mert az majdnem kicsúszott a kezéből.

A 2 éves gyerek feneke és lába is megsérült a forró felületen.

A Tv2 Tények úgy tudja, csak másnap került kórházba a kisfiú, akinek három hét alatt begyógyultak a sebei. Nagybátyja ellen gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt indított eljárást a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség. A Debreceni Törvényszéken ítélet született az ügyben. A férfit 8 hónapnyi fogházbüntetésre ítélték 2 évre felfüggesztve.

Megégett egy abádszalóki kisfiú az apja miatt

2024. február 19-én egy férfi Abádszalókon hősugárzót állított a kisfia ágya mellé és kiment a szobából. A gyerek súlyosan megégett apja felelőtlensége miatt.

