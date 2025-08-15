Egy fiatal nő a születésnapját ünnepelte az ismerőseivel. Egy részeg férfi is a közelében volt. A nyugdíjas számára többen felajánlották, hogy hazakísérik, de neki más tervei voltak. A szülinapos, áldott állapotban lévő nőre koncentrált, akit elkapott és magával vitt egy játszótérre. A szolnoki nyugdíjas megerőszakolt volna egy nőt, ha a fia nem lép közbe - írta meg a Szoljon.hu.

Megerőszakolt volna egy terhes nőt egy részeg szolnoki nyugdíjas

Fotó: Illusztráció / Karnok Csaba (MW archív)

A vármegyei hírportál a TV2 Tények információi alapján részletesen beszámolt arról, mi történt az ominózus napon. A támadó mellett a fia is a nő mellett volt.

Otthagyott az apukájával, és az apukája elkezdett rángatni meg minden a játszótér felé"

- mondta a tévéseknek telefonon az áldozat, aki kezdetben még segítségért kiabált, de aztán annyira megijedt, hogy elvesztette az eszméletét.

A férfi ugyanis fogdosni, csipkedni kezdte a nemi szervét, és le akarta rángatni róla a felsőjét.

A nő még akkor sem tért magához, amikor a támadó fia, egy 18 éves férfi a segítségére sietett. Lerántotta részeg apját a nőről, és ezzel gyakorlatilag megakadályozta a nemi erőszakot. Az áldozatot ezután többen próbálták magához téríteni, még vízzel is lelocsolták.

A Szolnoki Rendőrkapitányság feljelentés kiegészítést rendelt el az ügyben szeméremvétség gyanúja miatt. A napokban döntenek arról, indítanak-e eljárást nyomozást a részeg nyugdíjas ellen.

Megerőszakolt volna egy mentálisan sérült lányt egy férfi

Több cikkünkben is foglalkoztunk azzal a közfelháborodást kiváltó esttel, amely során egy mentálisan sérült lány vált súlyos, kegyetlen bántalmazás áldozatává a Nógrád vármegyei Ságújfaluban. A mostohaatestvére lett a gyanúsított.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.