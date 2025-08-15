Rejtélyes körülmények között halt meg egy férfi Újbudán

Egész Újbuda gyászolja N. Lászlót, a barátságos és segítőkész karbantartót, aki augusztus 9-én súlyos fejsérülésekkel került kórházba az Etele útról, három nappal később, augusztus 12-én pedig meghalt. A férfi halála sokkolta a helyieket, hamar kiderült, hogy bántalmazás okozta a tragédiát - írja a Borsonline.hu.

A helyiek mécsesekkel emlékeznek a meghalt karbantartóra az Etele úton

Fotó: MW

Unokatestvére a lapnak azt mondta, csupán kenyérért ment le a boltba, amikor meglátott egy ideges embert az épület előtt.

Le akarta nyugtatni azt a férfit pár jó szóval. Laci siketnéma volt, így született és él, de tudott szájról olvasni, kommunikálni, hallókészüléket viselt. Most is ennyi történt, csak megveregette a hátát annak, akivel kommunikálni akart.”

A 41 éves férfi, akit az ablakból látott, hamarosan támadásba lendült, és nagy erővel fejbe rúgta a karbantartót. A brutális támadás áldozatát életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba. Napokig küzdöttek az életéért, de hiába, nem élte túl.

Meghalt, pedig csak segíteni akart

A támadás helyszínén mécsesek és virágok emlékeztetnek a karbantartóra. A környékbeliek és a család tagjai is jó embernek írták le a férfit, aki mindenkinek igyekezett segíteni. Pénzt adott hajléktalanoknak és gondoskodott a kivetett kutyákról is. Az unokatestvére így emlékezett a tragédia utáni pillanatokra:

Senkinek nem kívánom azt, amit akkor éreztem, amikor a nagynéném hívott, hogy ha el szeretnék búcsúzni Lacitól, menjek be. Még most sem fogtam fel, nem is tudok múlt időben beszélni róla. Teljesen értelmetlen volt.”

A férfi holttestét igazságügyi orvosszakértő vizsgálja, mert hivatalosan még nem állapították meg a halála okát. A rendőrök nyomoznak az ügyben.

A támadás abban a kerületben történt, ahol két éve meggyilkolt egy fiatal rendőrt egy drogos férfi. A rendőrgyilkosság összes cikkét megtalálja, ha ide kattint.