Újabb részletek a brutális vasúti késelésről: ezért támadt társára a hajléktalan férfi

Szolnokot megrázta a csütörtöki hír, miszerint egy férfi megkéselte ismerősét a vasútállomás előtti parkban. A rendőrség gyorsan elfogta a gyanúsítottat, aki ellen az ügyészség letartóztatási indítványt nyújtott be – írja a Szoljon.hu.

A gyanúsított megkéselte ismerősét a vasútállomás előtti parkban

Fotó: Nagy Balázs / Archív

Korábbi beszámolóink alapján az eset egy italozás közbeni veszekedés során történt augusztus 7-én, amikor az egyik férfi nyakon szúrta barátját. Az eset nagy visszhangot váltott ki Szolnokon, és sokan próbálták kitalálni, mi állhatott a támadás hátterében.

Szolnokon egy férfi megkéselte társát italozás közben

A rendőrség közleménye szerint a 53 éves gyanúsított egy italozás közben kialakult heves szóváltás után szorította a konyhakést ismerőse nyakához, majd megvágta a sértettet. A támadás a vasútállomás előtti parkban történt, ahol mindkét férfi hajléktalan volt.

A sértett nyolc napon belül gyógyuló sebesülést szenvedett, de az ügyészség hangsúlyozza, hogy a sérülés helye és az eszköz miatt fennállt a súlyosabb sérülés veszélye is. Emiatt súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt indítványozták a támadó letartóztatását.

A Szolnoki Járásbíróság a nyomozási bíró döntése alapján egyetértett az indítvánnyal, és elrendelte a letartóztatást, amit a védelem fellebbezéssel támadott meg.