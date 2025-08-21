Az augusztus 20-i rendezvénysorozaton megkéseltek egy férfit Mosonmagyaróváron, késő este – adta hírül a Kisalföld.hu.

Megkéseltek egy férfi a mosonmagyaróvári augusztus 20-i buli alkalmával, a tettes csuklóján gyorsan kattant a bilincs.

Fotó: Shutterstock

Megkéseltek egy férfit, lépett a rendőrség

A portál szerint szemtanúk arra figyeltek fel, hogy a Bagossy Brothers Company zenekar fellépése alatt, a koncerttől kissé távolabb dulakodás alakult a Szent István úton. A rendőrök gyorsan közbeléptek és egy férfit letepertek. A rendőrség később annyit közölt az ügy kapcsán, késelés történt, az 53 éves elkövetőt a helyszínen elfogták és a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság súlyos testi sértés bűntett kísérlete miatt eljárást indított a gyanúsított ellen. Az áldozat nem sérült meg súlyosan, őt a helyszínt biztosító egészségügyi szolgálat látta el.

