Szűz Mária, tényleg itt tartunk? Megrongálták a keresztet, ellopták a szobrot!

Megdöbbentő rongálást fedeztek fel a dunaföldvári belvárosi, Fehérvári utcai temetőben: ismeretlen elkövetők barbár módon megrongálták a központi keresztet, és eltulajdonították róla a Szűz Mária-szobrot – írja a Duol.hu.

A több mint százéves keresztet is megrongálták a tettesek

Fotó: GP

A római katolikus egyház tulajdonában lévő sírkertet üzemeltető cég egyik munkatársa pénteken tett bejelentést a rendőrségen, miután észlelte a vandalizmust. A tettesek a temető főbejáratánál található, 1897-ben állított kereszthez egy szemétgyűjtő ketrec segítségével másztak fel, majd kifeszítették vagy kivésték belőle a fémből készült Szűz Mária-szobrot. Ezen felül a kereszt felső szárát is súlyosan megrongálták, feltehetően kalapáccsal vagy vésővel. Nem kizárt, hogy az elkövetők szándéka a kereszt teljes ledöntése volt, hogy hozzáférjenek a rajta lévő nagyobb Jézus-szoborhoz is.

Megrongálták a keresztet és ellopták a szobrot

A temető meggyalázása óriási felháborodást váltott ki a helyiek körében. Sokan értetlenül állnak a történtek előtt, és megdöbbenve kérdezik: hova jutott a világ, ha már szent helyeket és jelképeket sem tisztelnek? A súlyosan meggyengített kereszt balesetveszélyessé vált, ezért az üzemeltető elkerítette, hogy senki ne mehessen a közelébe.

Nemcsak a temető nyugalmát bolygatják meg a vandálok, hanem egy vadonatúj MÁV-vonatot is képesek fényes nappal tönkre tenni. Képeken az eszetlen, totális rongálás.