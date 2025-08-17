Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
uszoda

Ez történt azzal a férfivel, aki megtámadott valakit Dunaújvárosban az utcán

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az uszoda előtti közterületen durva erőszak zajlott le július közepén járókelők szeme láttára. Egy férfit három másik férfi üldözni kezdett és megtámadott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
uszodaDunaújvárosbanszemtanúkbanerőszakáldozatügy

A Székesfehérvári Járásbíróság elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki július 18-án két, egyelőre ismeretlen társával együtt megtámadott egy férfit Dunaújvárosban, az uszoda előtti közterületen – írja a Duol.hu.

Ez történt azzal a férfivel, aki megtámadott valakit Dunaújvárosban az utcán
Ez történt azzal a férfivel, aki megtámadott valakit Dunaújvárosban az utcán
Fotó: Duol.hu

Három férfi szaladt a kiszemelt áldozat után, aki megpróbált elmenekülni. 

Miután utolérték, ököllel megverték és bele is rúgtak, amitől a férfi földre rogyott.

Nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A nyilvános helyen, járókelők szeme láttára elkövetett támadás megbotránkozást és riadalmat keltett a szemtanúkban.

Megtámadott három férfi egy negyediket, de vajon miért?

A Fejér Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a letartóztatott gyanúsítottnak nincs büntetett előélete, de több más ügyben is folyamatban van ellene eljárás, így fennáll a bűnismétlés veszélye, emiatt indítványozták a letartóztatását, amelyet a bíróság elrendelt. A döntés még nem jogerős, mert a gyanúsított fellebbezett ellene. A rendőrök folytatják a nyomozást, szeretnék mihamarabb kideríteni, kik lehettek a férfi bűntársai. Az nem derült ki, hogy mi volt a támadó indítéka.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!