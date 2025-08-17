A Székesfehérvári Járásbíróság elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki július 18-án két, egyelőre ismeretlen társával együtt megtámadott egy férfit Dunaújvárosban, az uszoda előtti közterületen – írja a Duol.hu.

Ez történt azzal a férfivel, aki megtámadott valakit Dunaújvárosban az utcán

Fotó: Duol.hu

Három férfi szaladt a kiszemelt áldozat után, aki megpróbált elmenekülni.

Miután utolérték, ököllel megverték és bele is rúgtak, amitől a férfi földre rogyott.

Nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A nyilvános helyen, járókelők szeme láttára elkövetett támadás megbotránkozást és riadalmat keltett a szemtanúkban.

Megtámadott három férfi egy negyediket, de vajon miért?

A Fejér Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a letartóztatott gyanúsítottnak nincs büntetett előélete, de több más ügyben is folyamatban van ellene eljárás, így fennáll a bűnismétlés veszélye, emiatt indítványozták a letartóztatását, amelyet a bíróság elrendelt. A döntés még nem jogerős, mert a gyanúsított fellebbezett ellene. A rendőrök folytatják a nyomozást, szeretnék mihamarabb kideríteni, kik lehettek a férfi bűntársai. Az nem derült ki, hogy mi volt a támadó indítéka.

