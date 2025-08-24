K. Ramóna mindent beismert, csak az nem világos, miért támadott

Egy fiatal nő belekötött egy nyugdíjasba, megütötte és a táskájánál fogva lerántotta a szerelvényről. A Bors írt arról, hogy július végén megtámadtak egy embert a 4-6-os villamos Mester utcai megállójánál.

Megtámadtak egy nyugdíjast Budapesten

Fotó: Police.hu

A 72 éves áldozat összerogyott a peronon. Mint kiderült, súlyosan megsérült. Amíg az asszonynak a mentők segítettek, a rendőrök a támadó nyomába eredtek, mert elmenekült a helyszínről.

A 21 éves K. Ramóna volt a tettes, akivel kapcsolatban körözést adtak ki a budapesti rendőrök.

A BRFK Közrendvédelmi Főosztályának munkatársai szombaton, augusztus 23-án éjjel a 4-6-os villamos vonalon ellenőrizték az utasokat. Pár megállóra a támadás helyszínétől, a 8. kerületben igazoltatták a körözött fiatalt. Súlyos testi sértés gyanújával hallgatták ki a mindent beismerő, minden ok nélkül lecsapó, elfogott támadót.

Megtámadtak egy nyugdíjast Gyöngyösön

Egy idős asszony olyan súlyosan megsérült az utcán Gyöngyösön, hogy mentőt kellett hozzá hívni. Ha kíváncsi rá, kik voltak azok, akik így ellátták a baját, kattintson ide!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.