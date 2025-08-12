Üzentek a félig megvakított férfi támadói: „Ki kellett volna szúrni a másikat is!”

Mit érdemel az, aki önzetlenül segíti a hátrányos helyzetbe került embertársait? Egyet biztosan nem, hogy a pártfogoltjai rátámadjanak, és elvegyék a szeme világát. A megvakított Mányik Gábor tragédiája sokkolta a környezetét. Szenvedéstörténete tele van aljas, bicskanyitogató részletekkel. A Bors számolt be a megdöbbentő eseményekről.

A megvakított fiatalember csak azt szeretné, hogy a brutális támadói végre elnyerjék a jogos büntetésüket Fotó: Beküldött/Bors

Mányik Gábor azt reméli, támadója végre megkapja a jogos büntetését, de úgy látszik, egyelőre az idő is ellene dolgozik.

Gábor a korábbiakban segítette a két hajléktalant, Sz. Sándort és S. Tibort. Ebben az időben egy hajléktalanszállón dolgozott, ott ismerte meg a két támadóját. Sokszor adott nekik élelmet, pénzt, de telefont is kapott tőle az egyikük. Sándornak egy alkalommal pénzt kölcsönzött, és a tragikus napon az odaadott 5000 forintját akarta visszakérni, ezen dühödött fel a hajléktalan.

Sándor ahelyett, hogy visszaadta volna a kért összeget, nekiugrott Gábornak, a földre teperte, és kis híján agyonverte. Hajléktalan társa mindezt egy ideig tétlenül nézte végig.

Elkapta a torkomat, a földön ütötte a fejemet és fojtogatott. Ha a barátja nem szedi le rólam, megölt volna!

– idézte fel a megtámadását Mányik Gábor. Gábor a támadás következtében marandó sérüléseket szenvedett el, a fél szemére megvakult.

Az esettel kapcsolatban a Bors megkeresésére a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság is nyilatkozott:

A Debreceni Rendőrkapitányság egy 66 éves férfival szemben maradandó fogyatékosságot okozó testi sértés, míg 38 éves társával szemben segítségnyújtás elmulasztása miatt folytatott büntetőeljárást. A rendőrök a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldték az ügyészségnek.

A hajléktalanokat már másnap elkapták. Azonban Gábor legnagyobb megrökönyödésére a két férfi kis idő múlva már újból szabadlábon volt.

Azt reméltem, hogy előzetesben lesznek a tárgyalásig, és elgondolkodnak rajta, mit tettek. Felháborító, hogy újra szabadok (...) Állandóan zaklatják az iskolás lányokat, hogy nézzék már a telefonjukon, az interneten, hogy fenn vannak-e a körözési listán. Azzal hencegnek, hogy mit tettek velem… Sanyi azzal henceg itt a városban másoknak, hogy ő vakított meg, és ki kellett volna szúrni a másik szemem is. Úgy látszik, ennyire bánta meg a tettét, nagyon el vannak szemtelenedve!

– adott hangot az elkeseredésének Gábor.