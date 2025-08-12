Üzentek a félig megvakított férfi támadói: „Ki kellett volna szúrni a másikat is!”

Mit érdemel az, aki önzetlenül segíti a hátrányos helyzetbe került embertársait? Egyet biztosan nem, hogy a pártfogoltjai rátámadjanak, és elvegyék a szeme világát. A megvakított Mányik Gábor tragédiája sokkolta a környezetét. Szenvedéstörténete tele van aljas, bicskanyitogató részletekkel. A Bors számolt be a megdöbbentő eseményekről.
Mányik Gábor azt reméli, támadója végre megkapja a jogos büntetését, de úgy látszik, egyelőre az idő is ellene dolgozik.
Gábor a korábbiakban segítette a két hajléktalant, Sz. Sándort és S. Tibort. Ebben az időben egy hajléktalanszállón dolgozott, ott ismerte meg a két támadóját. Sokszor adott nekik élelmet, pénzt, de telefont is kapott tőle az egyikük. Sándornak egy alkalommal pénzt kölcsönzött, és a tragikus napon az odaadott 5000 forintját akarta visszakérni, ezen dühödött fel a hajléktalan.
Sándor ahelyett, hogy visszaadta volna a kért összeget, nekiugrott Gábornak, a földre teperte, és kis híján agyonverte. Hajléktalan társa mindezt egy ideig tétlenül nézte végig.
Elkapta a torkomat, a földön ütötte a fejemet és fojtogatott. Ha a barátja nem szedi le rólam, megölt volna!
– idézte fel a megtámadását Mányik Gábor. Gábor a támadás következtében marandó sérüléseket szenvedett el, a fél szemére megvakult.
Az esettel kapcsolatban a Bors megkeresésére a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság is nyilatkozott:
A Debreceni Rendőrkapitányság egy 66 éves férfival szemben maradandó fogyatékosságot okozó testi sértés, míg 38 éves társával szemben segítségnyújtás elmulasztása miatt folytatott büntetőeljárást. A rendőrök a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldték az ügyészségnek.
A hajléktalanokat már másnap elkapták. Azonban Gábor legnagyobb megrökönyödésére a két férfi kis idő múlva már újból szabadlábon volt.
Azt reméltem, hogy előzetesben lesznek a tárgyalásig, és elgondolkodnak rajta, mit tettek. Felháborító, hogy újra szabadok (...) Állandóan zaklatják az iskolás lányokat, hogy nézzék már a telefonjukon, az interneten, hogy fenn vannak-e a körözési listán. Azzal hencegnek, hogy mit tettek velem… Sanyi azzal henceg itt a városban másoknak, hogy ő vakított meg, és ki kellett volna szúrni a másik szemem is. Úgy látszik, ennyire bánta meg a tettét, nagyon el vannak szemtelenedve!
– adott hangot az elkeseredésének Gábor.
Bárkiben felmerülhet a jogos kérdés, vajon hogyan lehetséges egy ilyen brutális támadás után, hogy a két hajléktalan még mindig szabadlábon van? Ezzel kapcsolatban a Bors megkereste az illetékes Debreceni Törvényszéket, amire Dobó Gábor sajtószóvivő reagált:
A vádlottak jelenléte a bírósági eljárásban kötelező, postai küldemény kézbesítése részükre azonban nem volt lehetséges, mert a büntetőeljárás során ismeretlen helyre távoztak, ezért a bíróság 2025. július 23-án elfogatóparancsot bocsátott ki velük szemben. Másnap a rendőrség a két férfit Debrecenben igazoltatta és elfogta. Tekintettel arra, hogy a rendőrség a vádlottak elérhetőségeit rögzítette, így az őrizetük további fenntartása nem volt indokolt, a bíróság az elfogatóparancsot visszavonta.
A két hajléktalan ellen eljárás indult, amiről a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság adott tájékoztatást. A Debreceni Rendőrkapitányság egy 66 éves férfival szemben maradandó fogyatékosságot okozó testi sértés, míg 38 éves társával szemben segítségnyújtás elmulasztása miatt folytatott büntetőeljárást. A rendőrök a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldték az ügyészségnek – írja a Bors.
Kegyetlen ámokfutásba kezdett egy férfi a kaposvári kórházban. Egy ápolóra is rátámadt, akit megszúrt. A férfi a támadásban elvesztette a látását. A sokkoló tragédia részleteiről az Origo számolt be, amit ide kattintva tud elolvasni!