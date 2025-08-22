Kemény módszerekhez folyamodott egy elégedetlen nógrádi főbérlő 2023-ban: egy albérlőjével közös italozás után asztallábbal kezdte ütlegelni, majd többször is fejbe rúgta a férfit, aki csak a szerencsének köszönheti, hogy nem szenvedett életveszélyes sérüléseket. A megvert áldozat végül a hatóságokhoz fordult. A Nógrád Vármegyei Főügyészség vádat emelt a bántalmazó ellen - írta a Nool.hu.

Asztallábbal ütötte, fejbe rúgta és megverte albérlőjét a nógrádi férfi.

Fotó: Shutterstock

Megverte albérlőjét, mert nem fizette a bérleti díjat

A vádirat szerint a két férfi utószilveszteri bulira készült: 2023. január 4-én egy kelet-nógrádi kistelepülés boltjában bort, sört és röviditalt vásároltak, majd közösen inni kezdtek. Az esti órákban haza indultak, amikor a főbérlő számon kérte albérlőjét: hol van a közösen vásárolt két liter bor? A férfi töredelmesen bevallotta: megitta mindet. A főbérlő ekkor a bor és némi elmaradt bérleti díj miatt összeveszett vendégével, majd lefeküdtek aludni.

Ekkor került elő az asztalláb

A házigazda nemsokára felkelt, és az alvó sértettet asztallábbal fejen ütötte, majd többször fejbe rúgta. Az áldozat 8 napon túl gyógyuló sérüléseket, csonttöréseket szenvedett el és csak a szerencsén múlt, hogy nem szerencsén múlt, hogy nem lettek életveszélyes sérülései.

Az elkövetéskor a támadó ittas volt, ami ilyen esetekben inkább súlyosbító körülménynek számít. „A Nógrád Vármegyei Főügyészség az albérlőjét bántalmazó férfival szemben életveszélyt okozó testi sértés bűntett kísérlete miatt vádat emelt” – összegezte a döntést a főügyészség a tájékoztatásban. A férfi nem ússza meg olcsón a dolgot: beismerés esetén ugyan börtönbe nem kerül, mivel 3 év felfüggesztett szabadságvesztést kértek rá, ám a 2,5 millió forintos bűnügyi költséget ki kell fizetnie. Az ügyben a Balassagyarmati Törvényszék dönthet.

A közelmúltban is elszabadult az erőszak: talán még sosem volt ilyen brutális augusztus 20-a, mint 2025-ben: számos verekedés, gyilkosság, bűncselekmény, és talán még öngyilkosság is történt. Részletek az Origo.hu összeállításában.