Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hosszú Katinka terhes? Gyanús fotó készült róla – mutatjuk!

mentés

Közel harminc ember élete került veszélybe a Balatonnál

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A magyar tenger percek alatt vált szórakoztató fürdőparadicsomból életveszélyes csatatérré. Ez történt csütörtökön is, amikor a szakemberek számos vízi mentésben vettek részt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
mentésviharBalatonfigyelmeztetésrendőrség

Drámai nap volt a csütörtöki a Balatonnál, mindössze néhány óra alatt 28 ember kimentésére volt szükség. A kora délután hirtelen feltámadó viharos szél villámgyorsan csapott le és pillanatok alatt sodort életveszélye vitorlázókat, SUP-osokat és vízibicikliző családokat – adta hírül a Sonline.hu.

A mentés folyamatos volt a tavon
Csütörtökön a mentés folyamatos volt a tavon, a vízimentőknek, rendőröknek nem volt kávészünet
Fotó: pixabay.com

Nyolc különböző esethez riasztották a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársait, akik emberfeletti helytállást tanúsítottak, és a bajbajutottak megmenekültek a tragédiától. Volt, akit elsodort a szél, mások a hullámok miatt kerültek messze a parttól és saját erejükből nem tudtak volna kievickélni.

A mentés sokszor a szabályok figyelmen kívül hagyása miatt indul

A szakemberek igyekeznek kihangsúlyozni, hogy a viharjelző rendszert nem dísznek szerelték fel a Balaton partjára. Amikor az elsőfokú jelzés percenként 45-öt villan, tilos 500 méternél távolabb merészkedni a parttól. Másodfoknál, amikor 90-szer villan a fényjelző, már fürdeni sem szabad és minden vízi járműnek a biztonságos közelségben kell maradnia.

A rendőrség most újra figyelmeztet:

  • Aki nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe!
  • Gyengén úszók maradjanak a sekélyben!
  • Mentőmellény nélkül senki ne induljon útnak!
  • És ami a legfontosabb: mindig vegyük komolyan a viharjelzést!

Ha valaki bajba kerül a Balaton vízén, hívja a 1817-es segélyhívó számot!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!