Közel harminc ember élete került veszélybe a Balatonnál

Drámai nap volt a csütörtöki a Balatonnál, mindössze néhány óra alatt 28 ember kimentésére volt szükség. A kora délután hirtelen feltámadó viharos szél villámgyorsan csapott le és pillanatok alatt sodort életveszélye vitorlázókat, SUP-osokat és vízibicikliző családokat – adta hírül a Sonline.hu.
Nyolc különböző esethez riasztották a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársait, akik emberfeletti helytállást tanúsítottak, és a bajbajutottak megmenekültek a tragédiától. Volt, akit elsodort a szél, mások a hullámok miatt kerültek messze a parttól és saját erejükből nem tudtak volna kievickélni.
A szakemberek igyekeznek kihangsúlyozni, hogy a viharjelző rendszert nem dísznek szerelték fel a Balaton partjára. Amikor az elsőfokú jelzés percenként 45-öt villan, tilos 500 méternél távolabb merészkedni a parttól. Másodfoknál, amikor 90-szer villan a fényjelző, már fürdeni sem szabad és minden vízi járműnek a biztonságos közelségben kell maradnia.
A rendőrség most újra figyelmeztet:
Ha valaki bajba kerül a Balaton vízén, hívja a 1817-es segélyhívó számot!