Közel harminc ember élete került veszélybe a Balatonnál

Drámai nap volt a csütörtöki a Balatonnál, mindössze néhány óra alatt 28 ember kimentésére volt szükség. A kora délután hirtelen feltámadó viharos szél villámgyorsan csapott le és pillanatok alatt sodort életveszélye vitorlázókat, SUP-osokat és vízibicikliző családokat – adta hírül a Sonline.hu.

Csütörtökön a mentés folyamatos volt a tavon, a vízimentőknek, rendőröknek nem volt kávészünet

Fotó: pixabay.com

Nyolc különböző esethez riasztották a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársait, akik emberfeletti helytállást tanúsítottak, és a bajbajutottak megmenekültek a tragédiától. Volt, akit elsodort a szél, mások a hullámok miatt kerültek messze a parttól és saját erejükből nem tudtak volna kievickélni.

A mentés sokszor a szabályok figyelmen kívül hagyása miatt indul

A szakemberek igyekeznek kihangsúlyozni, hogy a viharjelző rendszert nem dísznek szerelték fel a Balaton partjára. Amikor az elsőfokú jelzés percenként 45-öt villan, tilos 500 méternél távolabb merészkedni a parttól. Másodfoknál, amikor 90-szer villan a fényjelző, már fürdeni sem szabad és minden vízi járműnek a biztonságos közelségben kell maradnia.

A rendőrség most újra figyelmeztet:

Aki nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe!

Gyengén úszók maradjanak a sekélyben!

Mentőmellény nélkül senki ne induljon útnak!

És ami a legfontosabb: mindig vegyük komolyan a viharjelzést!

Ha valaki bajba kerül a Balaton vízén, hívja a 1817-es segélyhívó számot!