Rémálommá vált a balatoni nyaralás, mentőhelikopter vitte haza a családot

Egy család számára rémálommá vált a balatoni nyaralás: csütörtök délután egy autó lerepült az M7-es autópályáról, a szalagkorlátot átszakítva egy fának csapódott. A sérültekért mentőhelikoptert is riasztottak.
Súlyos baleset történt csütörtökön délután Balatonboglárnál, az esethez mentőhelikoptert is riasztottak. A szerencsétlenség az M7-es autópályán következett be, ahol egy család számára rémálomba fordult a nyaralás, miután az autójuk átszakította a szalagkorlátot – írta a Sonline.hu.

Miskolc, 2023. augusztus 1. Mentőhelikopter a közel 700 millió forintos költségvetési forrásból épült új mentőhelikopter-bázisnál Miskolcon az átadóünnepsége napján, 2023. augusztus 1-jén. MTI/Vajda János
Mentőhelikopter érkezett a balatonboglári szerencsétlenség helyszínére.
Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztõség

Mentőhelikopter érkezett, sok a sérült

Sajtóhírek szerint négyen utaztak a járműben, amely lerepült az útról, átszakította a szalagkorlátot és végül egy fának csapódva állt meg. A mentőhelikopter mellett több mentőautó is a helyszínre sietett, a légi jármű leszállásakor megállítják a forgalmat a sztrádán. A balatonboglári önkormányzati tűzoltók a helyszínen vannak és áramtalanították a gépkocsit.

Ez ma nem az első súlyos baleset volt az M7-es autópályán: délelőtt Székesfehérvárnál három autó ütközött. További részletek az Origo.hu cikkében.

 

