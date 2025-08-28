Rémálommá vált a balatoni nyaralás, mentőhelikopter vitte haza a családot

Súlyos baleset történt csütörtökön délután Balatonboglárnál, az esethez mentőhelikoptert is riasztottak. A szerencsétlenség az M7-es autópályán következett be, ahol egy család számára rémálomba fordult a nyaralás, miután az autójuk átszakította a szalagkorlátot – írta a Sonline.hu.

Mentőhelikopter érkezett a balatonboglári szerencsétlenség helyszínére.

Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztõség

Mentőhelikopter érkezett, sok a sérült

Sajtóhírek szerint négyen utaztak a járműben, amely lerepült az útról, átszakította a szalagkorlátot és végül egy fának csapódva állt meg. A mentőhelikopter mellett több mentőautó is a helyszínre sietett, a légi jármű leszállásakor megállítják a forgalmat a sztrádán. A balatonboglári önkormányzati tűzoltók a helyszínen vannak és áramtalanították a gépkocsit.

Ez ma nem az első súlyos baleset volt az M7-es autópályán: délelőtt Székesfehérvárnál három autó ütközött. További részletek az Origo.hu cikkében.