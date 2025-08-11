Mentőhelikopter és több mentőautó is a brutális baleset helyszínén – négyen kórházba kerültek

Két személyautó ütközött egymásnak ma Galambok belterületén, a 7-es főút 195-ös kilométerénél egy kereszteződésben. Az egyik jármű eddig tisztázatlan okok miatt tért át a szemközti sávba, így ütközött a szabályosan közlekedő másik autóval. A súlyos baleset helyszínére több mentőautó és egy mentőhelikopter is érkezett – tájékoztat a balesetről a zaol.hu.

Mentőhelikopter is érkezett a súlyos baleset helyszínére, Galambokra

Fotó: Szakony Attila / ZAOL

A portált a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Pál-Tóth Evelin tájékoztatta a részletekről. A balesetben érintett járművek egy Mitsubishi típusú gépjármű, valamint egy Opel voltak. Az előbbi Nagykanizsa felől érkezett Galambok irányába, sofőrje egy 48 éves pilisborosjenői férfi volt, vele utazott egy 42 éves nő és egy 13 éves budapesti lány is.

Velük szemből érkezett az Opel típusú járművel egy 42 éves zalakomári férfi, akinek tisztázatlan okokból félfrontálisan nekiütközött a Mitsubishi vezetője, amikor váratlanul áttért a szemközti sávba. Az Opel sofőrje egyedül utazott, de úgy tudni, mind a négyüket kórházba szállították, szerencsére könnyebb sérülésekkel. A baleset helyszínén jelenleg is tart a hatósági vizsgálat, így a rendőrség arra kéri az autósokat, ha tehetik, kerüljék el az érintett szakaszt.

