Egyszerre kezdtek előzni, mentőhelikopter vitte el őket

Furcsa havária akasztotta meg a forgalmat a 253-as főúton Mezőkövesd térségben: két autós egyszerre kezdett előzésbe, összeütköztek, majd kisodródtak az útról. A sofőrökért mentőhelikopter érkezett – írja a Heol.hu.
A szerencsétlenség a 253-as főúton, a 10. kilométer környékén történt.
Mindkét autó Mezőkövesd irányából közeledve egyszerre fogott bele az előzésbe, emiatt következett be a karambol.
Egy ember beszorult a roncsokba, őt a tűzoltóknak kellett kiszabadítani feszítővágóval.
Az M4-es autópálya Váncsod/Gáborján csomópontjának lehajtóágánál, az M3-as autópálya felé vezető oldalán egy személyautó ütközött a motorossal. A halálos balesetben egy ember életét már nem lehetett megmenteni. Az Origo is beszámolt a drámai ütközésről.
Borítókép (Fotó: Tóth Balázs/Heol.hu)