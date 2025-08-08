Egyszerre kezdtek előzni, mentőhelikopter vitte el őket

Furcsa havária akasztotta meg a forgalmat a 253-as főúton Mezőkövesd térségben: két autós egyszerre kezdett előzésbe, összeütköztek, majd kisodródtak az útról. A sofőrökért mentőhelikopter érkezett – írja a Heol.hu.

A súlyos baleset után az egyik sérültet tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk a járműből, a helyszínre mentőhelikopter érkezett

Fotó: Tóth Balázs/Heol.hu

A szerencsétlenség a 253-as főúton, a 10. kilométer környékén történt.

Mindkét autó Mezőkövesd irányából közeledve egyszerre fogott bele az előzésbe, emiatt következett be a karambol.

Egy ember beszorult a roncsokba, őt a tűzoltóknak kellett kiszabadítani feszítővágóval.

Mentőhelikopter érkezett a súlyos motorbalesethez

Borítókép (Fotó: Tóth Balázs/Heol.hu)