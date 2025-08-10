Hírlevél

határőrség

Faltörő kosként használtak a migránsok egy Toi Toi WC-t – videó

Nem mindennapi videót tett közzé a lengyel határőrség a napokban. Migránsok egy csoportja előbb faltörő kosként, majd létraként használt egy Toi Toi WC-t, hogy átjusson a határkerítésen.
határőrségToiToimigránsWClengyelországimigránsválság

Nem mindennapi videót tett közzé a lengyel határőrség a közösségi médiában: migránsok csoportja egy hordozható, Toi Toi WC segítségével kel át a lengyel-fehérorosz határon. Az eszközt előbb faltörő kosként, majd létraként vetik be – írta az angol nyelvű lengyelországi hírportál, a TVPWorld.

Migránsok Toi Toi WC-vel támadják a határkerítést.
Migránsok Toi Toi WC-vel támadják a határkerítést.
Fotó: Lengyel Határőrség

Migránsok ostromolják a lengyel határt

A migrációs válság 2021 óta sújtja Lengyelországot, amióta a migránsok Fehéroroszországon keresztül próbálnak bejutni az EU területére. A lengyelek, észlelve a helyzetet, gyorsan léptek és hetek alatt felhúztak egy megerősített határzárat. 

Bár a mostani esetben a migránsok átjutottak a határkerítésen a videón látható módon, hamar elfogták őket és visszatoloncolták Fehéroroszországba.

A lengyelországi migránshelyzet olyannyira eszkalálódott, hogy a határőrök akár éleslőszert is bevethetnek a migránsok ellen, akik jellemzően molotov-koktéllal és más súlyos sérülést okozó eszközökkel támadják a hatóságokat.

Habár a lengyelek a migránsválság 2015-ös kezdete óta bevándorlásellenesek, Európa nyugati felében még csak most kezdett terjedni ez a gondolkodásmód. A korábbi években Nagy-Britannia rengeteg illegális bevándorlót fogadott be, ám mostanra változott a helyzet. Az új  brit–francia kiutasítási megállapodás értelmében a napokban migránsokat vettek őrizetbe az „egy be, egy ki” néven ismert szabályozás nyomán. A részletekről az Origo.hu cikkében olvashatnak.

 

