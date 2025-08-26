Gyomorforgató módon bánt egy borsodi férfi az alvó lányával

Minősített szexuális erőszak miatt emelt vádat egy féri ellen a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség azért, mert részegen molesztálta a kislányát. Hiába tiltakozott a gyerek és a családja, a pedofil többször is megtámadta a gyereket – olvasható a Boon.hu cikkében.

A férfi a családja tiltása ellenére sem hagyta abba, molesztálta a lányát (a fotó illusztráció)

Forrás: Shutterstock

A férfi egy miskolci lakásban lakott a vérszerinti kislányával, aki a korábbi élettársi kapcsolatából született. Velük élt az új felesége a két, korábbi párjától született gyerekével együtt.

Többszöri felszólítás ellenére sem hagyta abba, tovább molesztálta

2024 szeptember egyik napjának hajnalán a nagyon részeg férfi a konyhában

ágyában alvó gyerekének megsimogatta a nemi szervét pizsamán keresztül.

A kis áldozat felkiáltott, hogy nem lehet az apjától aludni, és lerúgta magáról a férfit. A zajra felriadt a szobában alvó nő, aki két gyerekével együtt átment a konyhába. Nekik a gyerek sírva mesélte, mi történt. A felesége kérdőre vonta a férfit, majd valamennyien lefeküdtek aludni, de a nő úgy döntött, nem a szobában alszik a gyerekeivel. Leterített egy matracot a konyha kövére, hogy az összes gyerek közelében legyen. Amikor mindenki elcsendesedett, a férfi odament a matrachoz.

Először a feleségét akarta szexre kényszeríteni, és amikor az ellenállt, megint az alvó kislányhoz lépett. Felhajtotta a takaróját és puszilgatni kezdte a nemi szervét.

Erre már felébredtek a többiek. Felháborodva tiltakoztak, majd valamennyien felöltöztek és átmentek a kislány édesanyjának házába, aki rendőrt hívott – áll a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség közleményében.

Az ügyészség fegyházbüntetés kiszabását és a közügyektől való eltiltást indítványozott a büntetlen előéletű, letartóztatott férfival szemben. Azt is javasolták, hogy szüntessék meg a szülői felügyeleti jogát, amely a már megszületett, és a jövőben születendő gyermekeire is vonatkozna.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!