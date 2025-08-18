Életéért küzd a motoros, akit elsodort a figyelmetlen autós

Hírlevél

17 perce
Olvasási idő: 3 perc
Megrázó ütközésről adott ki tájékoztatást a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A motorbaleset során az autós nem adott esőbbséget a vele szemben szabályosan közeledő motorosnak.
Súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett el az a férfi, akit egy figyelmetlen autós elsodort az áruház parkolójánál. A Teol.hu információi szerint a vétkező autós a motorbaleset során figyelmen kívül hagyta a vele szemben közlekedő motorost, akinek most az életéért kell küzdenie.

motorbaleset
Súlyos motorbaleset Bonyhádon, a szerencsélenül járt férfit életveszélyes állapotban szállították kórházba Fotó:  TMRFK/Teol.hu

A balesetben a motort vezető mágocsi férfit súlyos, életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba. Az ügyben a Bonyhádi Rendőrkapitányságon büntetőeljárást indítanak közúti baleset gondatlan okozása miatt – írja a hírportál a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyilatkozatára hivatkozva.

