Súlyosan megsérült egy motoros rendőr Kiskunmajsán

Rövid időn belül már a második kiskunmajsai motoros rendőr karambolozott a helyi újságírók meg nem erősített információi szerint. Ezúttal a Petőfi téren ütközött össze az egyik egy autóval péntek délelőtt. A Baon.hu-nál úgy tudják, a rendőr szabályosan közlekedett, a központ felől, az Árpád utca irányába haladt, amikor egy női sofőr elé kanyarodott.

Motoros rendőr és autó karambolozott Kiskunmajsán

Fotó: Pozsgai Ákos/Baon.hu

A baleset helyszínén éppen a zebrát festették a közút munkatársai, elképzelhető, hogy emiatt volt figyelmetlen az autós. A Kiskunmajsai Rendőrőrs motorosa megsérült, a kiskunhalasi kórházba vitték.

A motoros rendőr is szokott gyakorolni

