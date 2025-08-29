Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rémisztő jövőt jósolnak Európának a kutatók

baleset

Súlyosan megsérült egy motoros rendőr Kiskunmajsán

18 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Baleset történt péntek délelőtt a Bács-Kiskun vármegyei Kiskunmajsán. A helyszínről kórházba vittek egy motoros rendőrt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesetkarambolozottkiskunmajsai rendőrmotoros rendőrsofőrautó

Rövid időn belül már a második kiskunmajsai motoros rendőr karambolozott a helyi újságírók meg nem erősített információi szerint. Ezúttal a Petőfi téren ütközött össze az egyik egy autóval péntek délelőtt. A Baon.hu-nál úgy tudják, a rendőr szabályosan közlekedett, a központ felől, az Árpád utca irányába haladt, amikor egy női sofőr elé kanyarodott. 

Motoros rendőr és autó karambolozott Kiskunmajsán
Motoros rendőr és autó karambolozott Kiskunmajsán
Fotó: Pozsgai Ákos/Baon.hu

A baleset helyszínén éppen a zebrát festették a közút munkatársai, elképzelhető, hogy emiatt volt figyelmetlen az autós. A Kiskunmajsai Rendőrőrs motorosa megsérült, a kiskunhalasi kórházba vitték.

A motoros rendőr is szokott gyakorolni

A cseh motoros rendőrök két éve látványos bemutatót tartottak. A főpróbájukon készült egy felvétel, nézze meg, érdemes!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!