Kisodródott, letarolt két táblát, majd holtan végezte az árokban

A tragikus esetről beszámoló Szon.hu információi szerint egy 54 éves férfi vesztette életét abban a balesetben, amely szombat délelőtt történt Nyíregyházán, a Simai úton. A motoros feltehetően nem tudta követni a kanyar ívét, ezért letért az útról, kidöntött két jelzőtáblát, majd az árokba csapódott és felborult.

Elhunyt a motoros, aki árokba csapódott Nyíregyházán Fotó: Bordás Béla

A helyszínen elhunyt a motoros

A mentők perceken belül a helyszínre érkeztek, és azonnal megkezdték az újraélesztést, ám minden erőfeszítésük ellenére a férfi életét már nem sikerült megmenteni.

A baleset helyszínén készült képgaléria megtekinthető itt.

