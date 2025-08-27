Hírlevél

Rendkívüli

Zajlik a világháborús készülődés: újabb ország lép a téboly útjára

Üvegfalnak csapódott a motoros, miután autóval ütközött – kép, videó

1 órája
Baleset történt szerda reggel Debrecen belvárosában, a Párizsi udvarnál. Egy autó és egy motor ütközött, a motoros megsérült.
A Haon.hu a baleset körülményeit ismertetve azt írja, hogy az autó a Rákóczi utcáról szeretett volna a Hunyadi utcára fordulni, a motoros pedig a buszsávban közlekedett, amikor összeütköztek.  A motor egy információs táblát is kidöntött, majd egy épület üvegfalának csapódott, ami betört. 

motoros
Motoros baleset történt szerda reggel Debrecen belvárosában
Fotó: Tóth Imre

Sérültje is van a motoros balesetnek

A hírportál információi szerint a helyszínen a tűzoltók áramtalanították a motorkerékpárt, melyből folyt az olaj. A helyszínre a mentőket is riasztották, úgy tudni, a motorost könnyebb sérülésekkel szállították kórházba. 

