Üvegfalnak csapódott a motoros, miután autóval ütközött – kép, videó

A Haon.hu a baleset körülményeit ismertetve azt írja, hogy az autó a Rákóczi utcáról szeretett volna a Hunyadi utcára fordulni, a motoros pedig a buszsávban közlekedett, amikor összeütköztek. A motor egy információs táblát is kidöntött, majd egy épület üvegfalának csapódott, ami betört.
A hírportál információi szerint a helyszínen a tűzoltók áramtalanították a motorkerékpárt, melyből folyt az olaj. A helyszínre a mentőket is riasztották, úgy tudni, a motorost könnyebb sérülésekkel szállították kórházba.
