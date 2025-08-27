Üvegfalnak csapódott a motoros, miután autóval ütközött – kép, videó

A Haon.hu a baleset körülményeit ismertetve azt írja, hogy az autó a Rákóczi utcáról szeretett volna a Hunyadi utcára fordulni, a motoros pedig a buszsávban közlekedett, amikor összeütköztek. A motor egy információs táblát is kidöntött, majd egy épület üvegfalának csapódott, ami betört.

Motoros baleset történt szerda reggel Debrecen belvárosában

Fotó: Tóth Imre

Sérültje is van a motoros balesetnek

A hírportál információi szerint a helyszínen a tűzoltók áramtalanították a motorkerékpárt, melyből folyt az olaj. A helyszínre a mentőket is riasztották, úgy tudni, a motorost könnyebb sérülésekkel szállították kórházba.

A helyszínen készült képgaléria megtekinthető itt.

Videófelvétel készült róla, amint egy szalagkorlátnak ütköző autó kis híján elsodort egy szabályosan közlekedő motorost az M7-es autópályán. Részletek itt.