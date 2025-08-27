Motorost gázolt a KRESZ-re fittyet hányó sofőr, lesújtott a törvény keze

A vádirat szerint egy sofőr 2024. szeptember 2-án, a délutáni órákban közlekedett Püspökladányban. Egy útkereszteződéshez érkezett, ahol ki volt helyezve az „elsőbbségadás kötelező” közlekedési tábla. Ezt a vádlott figyelmen kívül hagyta, és behajtott a kereszteződésbe. Ekkor érkezett jobbról a motoros, aki szabályosan, az előírt sebességgel közlekedett. A sofőr nem adta meg az elsőbbséget, összeütköztek, a baleset kivédésére esély sem volt – állapították meg a szakértők.

Motoros karambolozott Bonyhádon, a szerencsétlenül járt férfit életveszélyes állapotban szállítottak kórházba (illusztráció)

Fotó: TMRFK/Teol.hu

A motoros súlyos sérüléseket szenvedett

A baleset következtében a motorkerékpáros 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szenvedett. Ez a jogi megítélés szempontjából különösen fontos, hiszen az ilyen besorolású sérülések keletkezése esetén az incidens már súlyos balesetnek minősül, felelősségre vonás szigorúbb elbírálás alá esik.

A Debreceni Járási Ügyészség a napokban vádat emelt a gépkocsivezető ellen közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt. A vádirat szerint indítványozták, hogy a Püspökladányi Járásbíróság tárgyalás tartása nélkül hozzon büntetővégzést.

Az ügyészség javaslata alapján a bíróság a sofőrt a közúti járművezetéstől való eltiltással büntetheti.

Kísértetiesen hasonló eset történt májusban Hódmezővásárhely közelében, ahol egy Mercedes típusú személyautó kanyarodott a motoros elé, bár ott szerencsére súlyos sérülésekről nem számoltak be. Ettől függetlenül ez a baleset is arra mutat rá, hogy az elsőbbségadás elmulasztásának következményei maradandóak lehetnek, hiszen egy aprónak tűnő figyelmetlenség is emberi sorsokat változtathat meg.