Rendkívüli

Az egész országot sokkoló tragédia kapcsán letartóztatott asszony összeomlott lelkileg a börtönben. A nagydorogi csecsemőgyilkosság vádlottjának védőügyvédje számolt be az állapotáról.
nagydorogi csecsemőgyilkosságanyazokogszakvéleményösszetörtpatológusletartóztatásvédőügyvédvallomás

Augusztus 20-án az asszony maga ment be a rendőrségre bejelenteni, hogy eltűnt a kisbabája. A „nagydorogi csecsemőgyilkosság” néven ismertté vált tragédia elsőszámú vádlottját, a pici gyermek édesanyját rövid időn belül letartóztatták. A Bors számolt be az asszony rácsok mögötti összeomlásáról.

nagydorogi csecsemőgyilkosság
A nagydorogi csecsemőgyilkosság áldozatának kiságya, a kistestvére még most is minden nap keresi a babát
Fotó: Bors

Kiszivárogtak részletek az asszony vallomásából is. 

Elmondása szerint először egy fekete autót látott, majd elvesztette az eszméletét, mikor pedig magához tért, a babakocsi már üres volt, magán pedig támadásra utaló jeleket talált

 – írta meg a Bors.

A tragikusan elhunyt kisbaba kiskorú bátyjának nem árulták el, hogy az anyukáját letartóztatták, de a gyermek tudta, hogy a kisöccse már nincs többé. Ennek ellenére egész álló nap a testvérét keresi még most is.

A brutális nagydorogi csecsemőgyilkosság részletei az Origón

Ahogy arról már az Origo is beszámolt, a meggyilkolt pici holttestét a Nagydorog határában elterülő kukoricásban találták meg a rendőrök. A kórboncnoki vizsgálatok során kiderült, 

a kisgyermek valószínűleg abba halt bele, hogy brutálisan, nagy erővel a falhoz, vagy valamilyen kemény tárgyhoz vágták.

A csecsemő testén talált külsérelmi nyomok alapján egyértelműen erre a megállapításra jutott a boncolást végző patológus szakértő. 

A letartóztatott asszonyt a rendőrök augusztus 28-án újból kihallgatták, de ez alkalommal már nem volt hajlandó vallomást tenni az ügyben.

Lelkileg összeroskadt, és a védőügyvédje elmondása szerint egész nap keservesen zokog. 

Továbbra is kitart a vallomása mellett, miszerint nem tudja, hogy azon a tragikus napon hogyan tűnt el a kisfia.

A védencem meg van törve, és állandóan sírdogál. Tartja magát ahhoz, amit eddig állított"

– nyilatkozta a Borsnak Molnár Péter, az asszony védőügyvéje.

Információink szerint a letartóztatott nőt a hozzátartozói sem látogathatják, jelenleg a védője azt szeretné elérni, hogy legalább csomagot kaphasson tőlük. 

 

