Újabb felkavaró részletek a brutális csecsemőgyilkosságról: megszólalt a család

Több elmélet is napvilágot látott a nagydorogi csecsemőgyilkosságról, mely megrázta az egész országot. Ahogy arról tegnap az Origo is beszámolt, a rendőrség körözni kezdte a kéthetes kisfiút, majd mára hirtelen eltűnt az oldalról, ami tragédiát vetített előre. Végül bebizonyosodott a gyanú, hogy nem véletlenül került le a rendőrség oldaláról Baráth Zalán Attila, hiszen megtalálták, de sajnos már nem lehetett megmenteni az életét.

Nagydorogi csecsemőgyilkosság: megszólalt a család a tragédiáról. A nagymama szerint kizárt, hogy lánya bántotta volna a kisfiút

Fotó: Mártonfai Dénes / TEOL

Most újabb részletekre derült fény a tragédiával kapcsolatban, ugyanis megszólalt az elhunyt csecsemő édesapja és a nagymamája is arról, szerintük mi történhetett és ki bánthatta a kisbabát. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárást indított az ügyben, tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt, ugyanis az elsődleges orvosszakértői vélemény szerint a kisfiú halálát idegenkezűség okozta – írja a teol.hu.

Nagydorogi csecsemőgyilkosság: ők lehetnek a gyanúsítottak

A TEOL helyszíni riportjából kiderül, hogy a kisfiú nagymamája szerint kizárt dolog, hogy lánya ártott volna a szinte újszülött kisbabájának, és ezen a véleményen van az elhunyt csecsemő édesapja is.

Ők úgy gondolják, hogy a kisbaba édesanyjának korábbi párja támadhatta meg a védtelen nőt, aki hátulról leütötte, majd elrabolta a gyermeket.

Az édesanyán sérüléseket is találtak, ami igazolná ezt az elméletet, azonban a falu lakói más véleményen vannak: szerintük az anya vitte ki a kukoricaföldre a kisbabát, és hagyta magára, egy felvételről is beszéltek, ami talán ezt bizonyíthatja, viszont nem tudni, ekkor a gyermek még életben volt-e.

A portálnak megszólalt az elhunyt csecsemő édesanyjának volt párja is, aki határozottan visszautasította a gyilkossággal kapcsolatos vádakat, azonban annyit elárult, hogy augusztus 20-án a rendőrség járt nála, házkutatást tartottak, őt kihallgatták majd távoztak a helyszínről. Úgy tudni, hogy a kisfiú édesanyját jelenleg pszichiátrián kezelik, ahol sérüléseket is találtak a nő testén, ami a család elméletét igazolhatja az esetleges támadásról.