Alaposan befürdött a számlákkal ügyeskedő árus, lecsapott a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kockázatelemzésén bukott meg az a távol-keleti származású kereskedő, aki több tízmillió forinttal csökkentette az áfáját. A NAV kiszúrta, most vakarhatja a fejét a trükköző boltos. A Beol.hu közölt részleteket az eset kapcsán.

A NAV nagyon durván rákoppintott a számlákkal trükköző vállalkozás orrára

Fotó: NAV/Beol.hu

Nem éri meg a kockázatot, ha a számlákkal akarunk varázsolni. A trükk akár hosszabb távon is működhet, de a NAV egyszer le fog csapni, ebben mindenki biztos lehet. És a büntetés összegének senki sem fog örülni. Ezzel a helyzettel kénytelen szembenézni az a kereskedő, aki több mint száz kockázatos, illetve kényszertörlés, felszámolás alatt álló cégtől kapott számlákat. Több alkalommal törölt adószámú cégektől is vásárolt.

A NAV ellenőrei ráálltak a beszállítókra, de azokat nem sikerült megtalálniuk. Vizsgálatuk során kiderült, a célkeresztjükbe került vállalkozó fiktív számlákkal próbálta megvezetni a hatóságokat.

A NAV nyert és mindent vitt

A hatóság három napon belül lefoglalta és elszállította a kereskedő több mit 33 ezer darabos árukészletét, amelynek az értéke megközelítette a 100 millió forintot. Amennyiben az ide vonatkozó határozat érvényessé válik, az árut elektronikus árverésen fogják értékesíteni. Ezen felül a trükköző vállakozót még 85 millió forintos büntetéssel is sújtották.

