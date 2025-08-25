Alaposan befürdött a számlákkal ügyeskedő árus, lecsapott a NAV

Hírlevél

37 perce
Gyanús cégek, gyanús számlák; nem sikerült bepaliznia az államot a távol-keleti kereskedőnek. Nyerészkedni akart, de akkora büntetést kapott a NAV-tól, hogy csak pislogott.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kockázatelemzésén bukott meg az a távol-keleti származású kereskedő, aki több tízmillió forinttal csökkentette az áfáját. A NAV kiszúrta, most vakarhatja a fejét a trükköző boltos. A Beol.hu közölt részleteket az eset kapcsán.

NAV
A NAV nagyon durván rákoppintott a számlákkal trükköző vállalkozás orrára
Fotó: NAV/Beol.hu

Nem éri meg a kockázatot, ha a számlákkal akarunk varázsolni. A trükk akár hosszabb távon is működhet, de a NAV egyszer le fog csapni, ebben mindenki biztos lehet. És a büntetés összegének senki sem fog örülni. Ezzel a helyzettel kénytelen szembenézni az a kereskedő, aki több mint száz kockázatos, illetve kényszertörlés, felszámolás alatt álló cégtől kapott számlákat. Több alkalommal törölt adószámú cégektől is vásárolt. 

A NAV ellenőrei ráálltak a beszállítókra, de azokat nem sikerült megtalálniuk. Vizsgálatuk során kiderült, a célkeresztjükbe került vállalkozó fiktív számlákkal próbálta megvezetni a hatóságokat. 

A NAV nyert és mindent vitt

A hatóság három napon belül lefoglalta és elszállította a kereskedő több mit 33 ezer darabos árukészletét, amelynek az értéke megközelítette a 100 millió forintot. Amennyiben az ide vonatkozó határozat érvényessé válik, az árut elektronikus árverésen fogják értékesíteni. Ezen felül a trükköző vállakozót még 85 millió forintos büntetéssel is sújtották.

Fiktívszámla-gyárat számolt fel a NAV. Az Origo számolt be róla, hogy egymilliárd forinttal károsította meg az államkasszát egy fiktívszámla-gyár. Az ügyben 26 embert hallgattak ki gyanúsítottként, három embert pedig letartóztatott a bíróság. A részletek ide kattintva olvashatóak!
Nyitókép: NAV/Beol.hu

 

