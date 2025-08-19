Nyom nélkül eltűnt egy tatabányai kislány – segítsen megtalálni!

A képen látható Nádasdi Angyal Áldáska 2025. augusztus 14-én tűnt el a rendőrség oldalán olvasható információk szerint. A Kemma.hu írt arról, hogy nem találnak egy gyereket Tatabányán.

Nem találnak egy gyereket, 2025. augusztus 14-én eltűnt Nádasdi Angyal Áldáska

Fotó: Police.hu

Nagy erőkkel keresnik a rendőrök a gyereket, még a fényképét és a személyleírását is közzétették, hátha látja valahol valaki és érdemben tud nekik segíteni.

Nádasdi Angyal Áldáska 161-165 cm magas, sovány. A barna szemű gyereknek barna, hátig érő haja van. Feltehetően egy rövid nadrág és egy póló van rajta.

Ha tudja, hogy hol van az eltűnt kislány, vagy tud valamit az eltűnése körülményeiről, jelentkezzen a Komáromi Rendőrkapitányságon!

Két napja nem találnak egy esztergomi kisfiút

Ahogy mi is megírtuk, már napok óta nem adott magáról életjelet egy 10 éves, esztergomi kisfiú. A rendőrök őt is keresik.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.