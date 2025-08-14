Nemi erőszaknak indult, egész más lett belőle

Tavaly tavasszal egy nő azt mondta valakinek, hogy több férfi is megerőszakolta Egerben és a nemi erőszak után elvették a mobilját - írta meg a Heol.hu. Az ismerős, akinek a nő panaszkodott, bejelentést tett a rendőrségen, így indult az ügy.

Nemi erőszaknak indult, más lett belőle

A nyomozás során hamar kiderült, hogy a nő hazudott, senki sem erőszakolta meg.

Valójában becsapta az ismerősét, és közvetve félrevezette a rendőröket kitalált történetével.

Az Egri Járási Ügyészségen a büntetlen előéletű nőt hatóság félrevezetésével vádolták meg, amiért 2 év felfüggesztett börtönbüntetést beismerő vallomása után.

A Büntető Törvénykönyv értelmében, aki hatóságnál büntetőeljárás alapjául szolgáló olyan bejelentést tesz, amelyről tudja, hogy valótlan, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Az ügyészek viszont akkor hajlandók felfüggeszteni az eljárást, ha "a gyanúsított jövőbeni magatartására tekintettel az eljárás megszüntetése várható". Az enyhébb megítélésű bűncselekmények elkövetőivel szemben akkor van helye az eljárás feltételes ügyészi felfüggesztésének, ha a bűncselekmény jellegére, az elkövetés módjára és a gyanúsított személyére tekintettel a gyanúsított magatartásának kedvező változása várható. Amennyiben a feltételes ügyészi felfüggesztés tartama eredményesen eltelik, úgy az ügyészség az eljárást megszünteti.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.





