Nemlétező cuccok eladásával keresett milliókat ez a magyar nő

Lezárta a rendőrség az internetes csalások ellen létrehozott Mátrix Projekt keretében folytatott nyomozását annak a nőnek az ügyében, aki nem létező termékeket értékesített az interneten. A netes csaló álprofilokkal húzta csőbe a vásárlóit – írja a Duol.hu.

Volt, aki hangfalat szeretett volna vásárolni 70 ezer forintért. Az összeg felét előre átutalta az eladó számlájára, de az áru sosem érkezett meg. Sőt, az állítólagos eladónak is nyoma veszett. A megkárosított férfi feljelentést tett a szolnoki rendőrségen, akik nagyon gyorsan kiderítették, hogy a szóban forgó számla egy 50 év körüli szolnoki nőhöz tartozik. A nyomozás során az is kiderült, nem csak a feljelentést tevő tolnai férfi a csaló nő egyetlen áldozata.

A netes csaló több tucat embert vágott át

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság a hírportál megkeresésére tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy a nyomozás során kiderült, a beazonosított csaló számláira az ország különböző pontjairól érkeztek utalások. Az 50 éves asszonyt üzletszerűen elkövetett csalás miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A nő bevallotta, hogy

sok álprofilt hozott létre, a hirdetéseiben olyan termékeket árult, amelyekkel nem is rendelkezett.

A „termékei” közt volt márkás ruhanemű, játékkonzol, fülhallgató és különböző elektrotechnikai cikkek. A képeket az internetről töltötte le.

A kihallgatás során bevallotta,

esze ágában sem volt a termékeket elküldeni, eleve a csalásra készült.

Az eddigi információk szerint mintegy 51 személyt károsított meg, a csalás során kétmillió forintra tett szert.

A Szekszárdi Rendőrkapitányságon befejezték a nyomozást, az iratokat vádemelési javaslatokkal megküldték az ügyészségnek.

A rendőrség a Mátrix Projekt keretein belül továbbra is kiemelten kezeli a netes csalási ügyeket, nagyobb hangsúlyt fektetnek az online térben elkövetett csalások felgöngyölítésére.

