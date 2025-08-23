A gyilkos nők megölték az anyóst, majd egymás ellen fordultak

Kedden fél 10-től a Pécsi Törvényszéken, a bizonyítási eljárással folytatódik azoknak a női gyilkosoknak a pere, akik az elsőrendű vádlott anyósát tették el láb alól. Az elsőrendű vádlott éveken át ápolta férje anyját, majd segítséget kapott a másodrendű vádlottól ebben a tevékenységben. A két nő között idővel bizalmas viszony alakult ki, és ekkor a másodrendű vádlott felajánlotta, hogy beszerez egy olyan szert, amelyet később együtt adagoltak az áldozatnak, és amitől azt várták: az asszony hamarabb meghal. Valójában azonban a szer hatástalan volt. Eközben a másodrendű vádlott hangfelvételeket készített a beszélgetéseikről, hogy azokkal zsarolhassa az emberölési ügy fő vádlottját – áll a vádiratban.

Női gyilkosok a Pécsi Törvényszék előtt: az elsőrendű vádlott anyósát tették el láb alól. Képünk csupán illusztráció

Fotó: Bama.hu

Sikerrel jártak a női gyilkosok

A két nő az idős asszony romló állapotát tapasztalva sem intézkedett arról, hogy a nyugdíjas nő kórházba kerüljön, sőt, az orvos elől is elhallgattak bizonyos tüneteket. A vádlott anyósa végül 2021 októberében természetes okból hunyt el, de a hatóságok szerint a vádlottak mulasztása és az ellátás hiánya is összefüggésbe hozható a halálával. A két nő súlyos börtönbüntetéssel néz szembe, ha elítélik őket.

