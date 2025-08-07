Hírlevél

Rendkívüli

Itt az orosz-amerikai megállapodás Ukrajnáról - kiszivárogtak a részletek

Szolnok

Most kaptuk: nyakon szúrtak valakit Szolnokon

Szirénázó mentőautók és rengeteg rendőr a vármegyeszékhelyen. Meg nem erősített információk szerint csütörtökön kora este nyakon szúrtak valakit a Jubileum téren.
Hatalmas erőkkel vonultak a rendőrök csütörtökön kora este a szolnoki vasútállomás előtti térre. Helyszíni beszámolók szerint nyakon szúrtak valakit, bár a rendőrség egyelőre nem erősítette meg ezt az értesülést - közölte a Szoljon.hu. 

nyakon szúrtak
Állítólag nyakon szúrtak valakit Szolnok szívében Fotó: olvasói fotó

A hírportál egyik olvasója által készített képen jól látszódik, hogy számos rendőr érkezett a helyszínre, a Jubileum tér egyik padja körül történhettek az események. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság későbbre ígért tájékoztatást.

Két nőt is nyakon szúrtak a napokban

Többször nyakon szúrta az édesanyját és a nagyanyját egy kamaszfiú gönyűi otthonukban. A tizenhárom éves gyerek tettének indítéka továbbra sem ismert.

 

