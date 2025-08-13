Így mentette meg a nyolcéves kislány saját édesanyja életét

Egy nyolcéves kislánynak köszönheti életét az az édesanya, aki váratlanul rosszul lett, majd összeesett Békéscsabán. Kislánya, Hanna rendkívüli lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot, ugyanis azonnal tudta, hogy a 112-őt kell tárcsáznia, hogy segítséget kérjen anyukájának. A kislány könnyeivel küszködve, de nagyon bátran követte a mentésirányító utasításait – írja a beol.hu.

Nyolcéves kislány mentette meg az édesanyja életét: a kis Hanna rendőr szeretne lenni

Fotó: Rendészeti Államtitkárság/Facebook

Nyolcéves kislány mentette meg az anyukája életét

A kis Hanna bár nagyon megijedt, de igyekezett minden utasítást betartani a segítség kiérkezéséig. A helyszínre pár percen belül megérkeztek a helyi rendőrök és mentők is, így az eszméletlen édesanyát gyorsan kórházba szállították. Úgy tudni, a kis Hanna édesanyja jelenleg is kórházban van, ahol kezelés alatt áll, azonban az állapotáról nem adhatnak bővebb tájékoztatást.

Az intézkedő rendőröket nagyon megrendítette a nyolcéves Hanna esete, ezért úgy gondolták, valamivel megpróbálják felvidítani, így a helyi kapitányságon egy kis meglepetést szerveztek a kislány számára. Mivel kiderült, hogy a kislány rendőr szeretne lenni, ezért készséggel mutatták meg neki, milyen is az élet a kapitányságon: a rendőrfőkapitány-helyettes engedélyével beléphetett a tevékenység-irányítási központba, többen pedig apró ajándékokkal is meglepték őt.

A megható pillanatokról készült videót a linkre kattintva tekintheti meg, a BEOL oldalán található hivatkozáson keresztül!

Egy hasonlóan megható eset történt tavaly decemberben: a 10 éves kisfiú hívta fel a mentőket azzal, hogy az apja rosszul lett. A fiú a mentésirányító segítségével életben tudta tartani az apját addig, amíg a mentők odaértek.