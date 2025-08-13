Hírlevél

Trump komoly üzenetet küldött Putyinnak

Így mentette meg a nyolcéves kislány saját édesanyja életét

Nem az első eset, hogy egy szülő váratlanul rosszul lesz, majd gyermeke menti meg az életét. Most egy békéscsabai nyolcéves kislány, Hanna került abba a helyzetbe, hogy saját édesanyja miatt nagyon bátran kellett viselkednie.
Egy nyolcéves kislánynak köszönheti életét az az édesanya, aki váratlanul rosszul lett, majd összeesett Békéscsabán. Kislánya, Hanna rendkívüli lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot, ugyanis azonnal tudta, hogy a 112-őt kell tárcsáznia, hogy segítséget kérjen anyukájának. A kislány könnyeivel küszködve, de nagyon bátran követte a mentésirányító utasításait – írja a beol.hu.

Nyolcéves kislány mentette meg az édesanyja életét
Nyolcéves kislány mentette meg az édesanyja életét: a kis Hanna rendőr szeretne lenni
Fotó: Rendészeti Államtitkárság/Facebook

Nyolcéves kislány mentette meg az anyukája életét

A kis Hanna bár nagyon megijedt, de igyekezett minden utasítást betartani a segítség kiérkezéséig. A helyszínre pár percen belül megérkeztek a helyi rendőrök és mentők is, így az eszméletlen édesanyát gyorsan kórházba szállították. Úgy tudni, a kis Hanna édesanyja jelenleg is kórházban van, ahol kezelés alatt áll, azonban az állapotáról nem adhatnak bővebb tájékoztatást.

Az intézkedő rendőröket nagyon megrendítette a nyolcéves Hanna esete, ezért úgy gondolták, valamivel megpróbálják felvidítani, így a helyi kapitányságon egy kis meglepetést szerveztek a kislány számára. Mivel kiderült, hogy a kislány rendőr szeretne lenni, ezért készséggel mutatták meg neki, milyen is az élet a kapitányságon: a rendőrfőkapitány-helyettes engedélyével beléphetett a tevékenység-irányítási központba, többen pedig apró ajándékokkal is meglepték őt. 

A megható pillanatokról készült videót a linkre kattintva tekintheti meg, a BEOL oldalán található hivatkozáson keresztül!

Egy hasonlóan megható eset történt tavaly decemberben: a 10 éves kisfiú hívta fel a mentőket azzal, hogy az apja rosszul lett. A fiú a mentésirányító segítségével életben tudta tartani az apját addig, amíg a mentők odaértek.

 

