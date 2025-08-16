Ezt kell tudnod a magyar oltásellenesek által elkövetett bűncselekményekről

Július elején nem várt vendégek lepték el a diósjenői gyermekháziorvosi rendelőt: rendőrök érkeztek házkutatási engedéllyel, az ingatlant pedig darabjaira szedték és még aznap teljesen kiürítették. A helyiek először nem értették mi történik, ám nemsokára napvilágot látott a hatósági közlemény: az oltásellenes gyermekorvos a kötelező vakcinákkal trükközött, amelyeket pénzért cserébe nem adott be a kicsiknek, ellenben az EESZT felületén úgy regisztrálta azokat, mintha a gyerekek megkapták volna. Az orvos „szolgáltatásai” nem lehettek olcsók: a nyomozók 1200 eurót és félmillió forintot foglaltak le a helyszínen.

Az oltásellenes diósjenői gyermekorvos bűnügyi felügyeletbe került

Fotó: Facebook/Nemzeti Védelmi Szolgálat

Az oltásellenes orvos lebuktatása

A háziorvost a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) buktatta le, amelynek feladatai közé tartozik a kifogástalan életvitel ellenőrzése a rendvédelmi alkalmazottak körében; megbízhatósági vizsgálat lefolytatása; a korrupt, bűncselekmények elkövető rendvédelmi alkalmazottak kiszűrése és a korrupciómegelőzés.

Az NVSZ munkája során úgynevezett fedett műveletet is végrehajthat, amelyben a szolgálat tisztjei másnak adják ki magukat, mint akik. Így történhetett Diósjenőn is, ahol valószínűleg az NVSZ munkatársai oltásellenes szülőként jelentkeztek az orvosnál, hogy igénybe vegyék a „vakcinamentes oltást”. Ezt követően a tisztek akár fel is vehették a beszélgetést videóra, de előfordulhat, hogy csak hanganyag készült.

Amennyiben terhelő adatokat gyűjtenek be egy felderítés során, megteszik a feljelentést és átadják a bizonyítékokat az illetékes szerveknek, például a helyi rendőrségnek, akik lefolytatják a nyomozást. Ezt követően kerülhet bírósági szakba az ügy. A gyermekorvos jelenleg bűnügyi felügyelet alatt áll, a Balassagyarmati Járásbíróság nyomozási bírája 2025. november 4-éig rendelte el a kényszerintézkedést.

Egyre kevesebb az oltásellenesek által elkövetett bűncselekmények száma

Az Origo.hu kérdésekkel fordult a Nemzeti Védelmi Szolgálathoz, hogy megtudjuk: a diósjenői ügyben mi motiválta a háziorvost, a pénz vagy az oltásellenes ideológia? Az NVSZ kifejtette: a nyomozást a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság folytatja, a vizsgálat felügyeletét pedig a Nógrád Vármegyei Főügyészség látja el, így hozzájuk érdemes fordulni kérdésekkel. Az ilyen esetekben azonban a hatóságok nem szoktak kiadni szinte semmilyen információkat a nyomozás során, így ez vélhetően csak a bírósági szakban derülhet ki.