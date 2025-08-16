Ezt kell tudnod a magyar oltásellenesek által elkövetett bűncselekményekről

Július elején nem várt vendégek lepték el a diósjenői gyermekháziorvosi rendelőt: rendőrök érkeztek házkutatási engedéllyel, az ingatlant pedig darabjaira szedték és még aznap teljesen kiürítették. A helyiek először nem értették mi történik, ám nemsokára napvilágot látott a hatósági közlemény: az oltásellenes gyermekorvos a kötelező vakcinákkal trükközött, amelyeket pénzért cserébe nem adott be a kicsiknek, ellenben az EESZT felületén úgy regisztrálta azokat, mintha a gyerekek megkapták volna. Az orvos „szolgáltatásai” nem lehettek olcsók: a nyomozók 1200 eurót és félmillió forintot foglaltak le a helyszínen.
A háziorvost a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) buktatta le, amelynek feladatai közé tartozik a kifogástalan életvitel ellenőrzése a rendvédelmi alkalmazottak körében; megbízhatósági vizsgálat lefolytatása; a korrupt, bűncselekmények elkövető rendvédelmi alkalmazottak kiszűrése és a korrupciómegelőzés.
Az NVSZ munkája során úgynevezett fedett műveletet is végrehajthat, amelyben a szolgálat tisztjei másnak adják ki magukat, mint akik. Így történhetett Diósjenőn is, ahol valószínűleg az NVSZ munkatársai oltásellenes szülőként jelentkeztek az orvosnál, hogy igénybe vegyék a „vakcinamentes oltást”. Ezt követően a tisztek akár fel is vehették a beszélgetést videóra, de előfordulhat, hogy csak hanganyag készült.
Amennyiben terhelő adatokat gyűjtenek be egy felderítés során, megteszik a feljelentést és átadják a bizonyítékokat az illetékes szerveknek, például a helyi rendőrségnek, akik lefolytatják a nyomozást. Ezt követően kerülhet bírósági szakba az ügy. A gyermekorvos jelenleg bűnügyi felügyelet alatt áll, a Balassagyarmati Járásbíróság nyomozási bírája 2025. november 4-éig rendelte el a kényszerintézkedést.
Az Origo.hu kérdésekkel fordult a Nemzeti Védelmi Szolgálathoz, hogy megtudjuk: a diósjenői ügyben mi motiválta a háziorvost, a pénz vagy az oltásellenes ideológia? Az NVSZ kifejtette: a nyomozást a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság folytatja, a vizsgálat felügyeletét pedig a Nógrád Vármegyei Főügyészség látja el, így hozzájuk érdemes fordulni kérdésekkel. Az ilyen esetekben azonban a hatóságok nem szoktak kiadni szinte semmilyen információkat a nyomozás során, így ez vélhetően csak a bírósági szakban derülhet ki.
Az NVSZ-től azt is megkérdeztük, hogy hány hasonló ügyben jártak el az elmúlt években. A szolgálat közölte: 2022-ben még 16 ügyben 40 fő ellen tettek feljelentést. Ezekben az esetekben azonban benne van a Covid-vakcinákkal való trükközés is. Jellemzően a védőoltás be nem adása miatti vesztegetés, vesztegetés elfogadása, védettségi igazolással visszaélés, hamis magánokirat felhasználása, közokirat-hamisítás bűncselekmények kapcsán tettek feljelentést.
A világjárvány lecsengésével jelentősen kevesebb ilyen típusú bűneset történt: 2023-ban 2 ügyben 10 fő ellen tettek feljelentést, míg 2024-ben nem volt ilyen ügye az NVSZ-nek. Éppen ezért is meglepetés 2025, hiszen ekkor a diósjenői eset miatt (is) 2 ügyben 38 fő ellen kezdeményeztek büntetőeljárást.
Az NVSZ szerint amennyiben az orvos csak ledokumentálja a védőoltás megtörténtét, de a gyermeknek az oltást azért nem adja be, mert ezért fizet neki a szülő, akkor az orvos a vesztegetés elfogadása, míg a szülő a vesztegetés bűncselekményét valósítja meg. Amennyiben a bíróság elítéli a korrupciós bűncselekmények szereplőit, egytől öt évig terjedő börtönbüntetésre számíthatnak alapesetben. A kérdés azonban az, hogy a bíróság mennyire fogja súlyosbító körülményként értékelni, hogy a bűncselekmény során gyermekek egészségét sodorták veszélybe.
A diósjenői ügy ezen aspektusát, vagyis, hogy gyermekek az érintettek, a gyámhivatal is szem előtt tartja. Az Origo.hu korábbi kérdésére a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal kifejtette: az érintett gyermekeket védelembe veszik. Ezzel azt kívánják elérni, hogy a szülők hagyjanak fel a gyermek veszélyeztetésével. Amennyiben ez nem sikerül, és a szülők akár még börtönbe is kerülnek a büntetőeljárás során, akkor gyermekeket állami gondozásba vehetik, vagy nevelőszülőkhöz adhatják.
Végső soron tehát az oltásellenes szülők nemcsak a gyermekük testi egészségét veszélyeztetik, hanem azt is megkockáztatják, hogy szétszakadjon a család, amely súlyos mentális terhet jelent bármekkora korú gyermek esetében.