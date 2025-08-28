Ukrán bűnözőket tepertek le a rendőrök Budapesten, a nyílt utcán - videó

2025 áprilisában számos alkalommal pénzt csaltak ki olyan hirdetőktől, akik online piactereken árusították termékeiket. Az elkövetők jelentkeztek a hirdetésre, majd adathalász linkeket küldtek nekik, amelyeken bankkártya-információk megadását kérték. Az adatok birtokában a csalók rengeteg pénzt loptak el a gyanútlan eladóktól. A rendőröknek végül sikerült kideríteni, hogy ki áll a bűncselekmények hátterében - írta a Police.hu.

Online csalással gyanúsítják azt az ukrán férfit, akit csütörtökön Budapesten letepertek, majd őrizetbe vettek a rendőrök.

Fotó: Police.hu

Online csalások: a nyomozók hamar felgöngyölítették a szálakat

A BRFK kibernyomozói azonosították azt a férfit, aki a gyanú szerint felvette a csalásokból származó pénzt. A 19 éves ukrán állampolgáron 2025. augusztus 5-én ütöttek rajta, majd a férfit előállították a IX. kerületi Rendőrkapitányságra. A fiatal ukrán férfi az ellopott adatok birtokában eddig háromszor vett fel pénzt ATM-automatákból: egyszer 140 ezer, majd 155 ezer, végül 135 ezer forintot. A kerületi nyomozók három rendbeli jogosulatlanul megszerzett elektronikus készpénz-helyettesítő fizető eszköz felhasználásával elkövetett csalás bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki a 19 éves férfit, akit őrizetbe vettek és a bíróság elrendelte a letartóztatását.

A férfi társainak azonosítása folyamatban van. Az elfogásról látványos videót tett közzé a rendőrség, amelyen az látszik, hogy a gyanúsított autójából rengeteg készpénz került elő, valamint a hátsó ülésen levő horgászbotot is tüzetesen átnézték és leltárba vették a nyomozók.

Orbán Viktor miniszterelnök az elmúlt hónapokban többször is kiemelten foglalkozott az ukrán kiberbűnözők jelentette veszéllyel. A kormányfő kiemelte: a kabinet számára prioritás, hogy felderítsék és elhárítsák az Ukrajnából kiinduló, vagy ukrán elkövetők által indított kibertámadásokat, online csalásokat, amelyek száma megszaporodott az elmúlt hónapokban. Az ügy részletei az Origo.hu korábbi cikkében.