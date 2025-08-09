Péppé verte a fiát, aki a dohányboltban őrjöngött részegen

Az Esztergomi Járási Ügyészség garázdaság miatt emelt vádat egy apa és két fia ellen. Azt kérik a bíróságtól: a verekedő férfiak kapjanak közérdekű munka- és pénzbüntetést, miután alaposan összeakaszkodtak egy esztergomi dohánybolt előtt. Az eset előzménye, hogy a legfiatalabb fiú fényes nappal, részegen őrjöngött az üzlet előtt.

Apa és fia ököllel ütötte a kisebbik gyereket, aki részegen őrjöngött egy dohányboltban és az üzlet előtt Esztergomba.

Ittasan őrjöngött, apja és testvére ütötte-verte

A nem mindennapit eset kis híján egy évvel ezelőtt történt: 2024 augusztusában a fiatal ittasan kötekedett a vevőkkel egy Esztergom-kertvárosi dohányboltban. Habár az üzletvezető kitessékelte, a fiú újra és újra visszajött. Ekkor elszakadt a cérna és a boltos értesítette az apát, aki idősebb fiával a helyszínre sietett -írja a Kemma.hu.

Amikor odaértek, azt látták, hogy a fiatal mezítláb, félmeztelenül mászkált a parkolóban és az ott tartózkodóknak magyarázott. Az apa felszólította a fiút, hogy szálljon be az autóba, ám amikor az nem volt hajlandó erre, a férfi pofon ütötte. Az ittas srác ekkor menekülőre fogta, azonban apja utolérte és a szóváltás közepette tarkón ütötte. Ezután elszabadultak az indulatok.

Ökölharc

A részeg fiú ököllel beütötte a családi autó háromszög alakú szélvédőrészét, emiatt a testvére kiszállt a kocsiból és egy irdatlan pofont kavart le a gyereknek. Majd hátulról fojtófogásba kapta a nyakát, így rángatta és mire eleresztette, rávágott egyet ököllel a tarkójára. Az apa a kapálózó fiút szintén ököllel ütötte, majd hasba térdelte.

A részeg fiú hamarosan kiszabadult a szorításból és elkezdte lökdösni az apját, majd folytatódott a dulakodás, aminek egy negyedik férfi megjelenése vetett véget - derült ki a vádiratból.

