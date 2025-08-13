Hírlevél

Rendkívüli

Bemondták: nukleárist támadást indítottak az ukránok

Veszprém

Összeesett a kisfiú a brutális hőségben, riasztották a mentőhelikoptert

Egy kisfiú rosszul lett egy autóban Veszprémben. Miután kiszállt a járműből, összeesett, a szülei pedig azonnal hívták a mentőket. A helyszínre mentőhelikopter is elindult.
Súlyos tragédia bontakozott ki kedden délután Veszprémben. Egy kisfiú szállt ki egy debreceni család autójából arra hivatkozva, hogy rosszul van, majd ezt követően összeesett az Aréna parkolójában kedden délután. A szülők azonnal riasztották a mentőket, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett – írta a Haon.hu.

Rosszul lett, majd összeesett egy 10 éves kisfiú Veszprémben, a helyszínre mentőhelikoptert és riasztottak.
Rosszul lett, majd összeesett egy 10 éves kisfiú Veszprémben, a helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak
Fotó: police.hu

Összeesett, újraélesztést kellett alkalmazni

A szemtanúk közül többen is látták, hogy a kisfiú mellkasát nyomkodják, valószínűleg újraélesztést kellett alkalmazni. Az esetnél megállt egy közúti gépjárművezető-oktató is, aki szintén segédkezett a 10 éves gyermek megmentésében. A fiút végül felültették, vízzel locsolták, amikor megérkezett a mentő. A gyermeket stabil állapotban szállították a veszprémi kórházba.

A napokban is történt egy ehhez hasonló eset, ám itt a szereplők felcserélődtek: egy édesanya nyolc éves kislányának köszönheti az életét. A nő rosszul lett, majd összeesett Békéscsabán. Kislánya azonnal tudta, hogy a 112-őt kell tárcsáznia. A gyermek könnyeivel küszködve követte a mentésirányító utasításait. A történet további részletei az Origo.hu cikkében.

 

