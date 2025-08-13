Összeesett a kisfiú a brutális hőségben, riasztották a mentőhelikoptert

Súlyos tragédia bontakozott ki kedden délután Veszprémben. Egy kisfiú szállt ki egy debreceni család autójából arra hivatkozva, hogy rosszul van, majd ezt követően összeesett az Aréna parkolójában kedden délután. A szülők azonnal riasztották a mentőket, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett – írta a Haon.hu.

Rosszul lett, majd összeesett egy 10 éves kisfiú Veszprémben, a helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak

Fotó: police.hu

Összeesett, újraélesztést kellett alkalmazni

A szemtanúk közül többen is látták, hogy a kisfiú mellkasát nyomkodják, valószínűleg újraélesztést kellett alkalmazni. Az esetnél megállt egy közúti gépjárművezető-oktató is, aki szintén segédkezett a 10 éves gyermek megmentésében. A fiút végül felültették, vízzel locsolták, amikor megérkezett a mentő. A gyermeket stabil állapotban szállították a veszprémi kórházba.

A napokban is történt egy ehhez hasonló eset, ám itt a szereplők felcserélődtek: egy édesanya nyolc éves kislányának köszönheti az életét. A nő rosszul lett, majd összeesett Békéscsabán. Kislánya azonnal tudta, hogy a 112-őt kell tárcsáznia. A gyermek könnyeivel küszködve követte a mentésirányító utasításait. A történet további részletei az Origo.hu cikkében.