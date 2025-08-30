Újabb értelmetlen halál – szürke pontot tett a busz egy fiatal motoros életének végére

A Budapesti Rendőr-főkapitányság közlése szerint 16 óra után nem sokkal a XXI. kerületben, a Weiss Manfréd út és a Szállító út kereszteződésénél egy menetrend szerinti autóbusz összeütközött egy motorkerékpárral – írta meg a Borsonline.hu.
A motor vezetője, egy 24 éves férfi a helyszínen életét vesztette, a mentők hiába próbálták újraéleszteni. Utasát, egy 17 éves lányt súlyos sérülésekkel szállították kórházba. A buszon tartózkodók közül három embert szintén kórházba vittek további vizsgálatokra.
A baleset pontos körülményeit a rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálja.
Egy másik esetben egy kamion frontálisan ütközött össze egy motorkerékpárral eddig ismeretlen okból.