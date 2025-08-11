A rendőrök nem pihenni mentek az Ozorára, több mint 6000 adagnyi drogot foglaltak le

Fokozott rendőri ellenőrzés mellett zajlott az Ozora Fesztivál július 25. és augusztus 5. között. A rendőrség hétfőn összesítette, hogy milyen intézkedésekre volt szükség a rendezvény ideje alatt.

Rendőr az Ozora Fesztiválon: a hatóságok több mint 6000 adag kábítószert foglaltak le.

Fotó: Duol.hu

Ozora Fesztivál a rendőrség szemszögéből

37 büntetőeljárás indult kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt 45 gyanúsított ellen. A legtöbben Németországból (9 fő) és Franciaországból (8 fő) érkeztek, de olasz, szerb, brazil nemzetiségű állampolgárok kezén is kattant a bilincs. 6139 adag kábítószert vontak ki a forgalomból, melynek becsült értéke meghaladja a 44,6 millió forintot - írja a Duol.hu.

11 személyt vettek őrizetbe, 5 főt letartóztattak. Életveszélyt okozó testi sértés miatt egy ember ellen indult eljárás. Ismert, késelés történt az Ozora Fesztiválon augusztus másodikán. A későbbi információk szerint egy izraeli állampolgár szúrt meg egy másik izraelit. A sérültet mentőhelikopterrel vitték kórházba, súlyos, életveszélyes állapotban, a tettest végül a helyszínen visszatartották a rendőrök kiérkezéséig.

A hatóságok 46,5 millió forintnyi készpénzt is lefoglaltak, különböző valutákban. Hangsúlyozták: a helyszínen tartózkodó egyenruhások a fesztivál szervezőivel és a biztonsági szolgálattal együttműködve végezték a munkájukat.