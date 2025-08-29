Fiatalok gyorsulgattak a pécsi éjszakában – videó

A Baranya Vármegyei Hírportál egy olvasója videót küldött be az éjszakai driftelésről, amely a Kórház tér közelében zajlott.

Pécs utcáin drifteltek a fiatlok éjszaka

Az éjszakai drift könnyen rosszul is végződhetett volna

A BAMA olvasójának nem mindennapi jelenetet sikerült rögzítenie a pécsi éjszakában. Fiatalok drifteltek és hajtottak végre veszélyes manővereket a parkoló autók között, egy olyan területen, ahol gyalogosok is rendszeresen közlekednek.

A felvételen jól látszik, hogy a driftelés idején többen jártak az utcán, így csak a szerencsén múlt, hogy a mutatvány nem végződött balesettel.

Érdekes párhuzam, hogy néhány hónappal korábban, Békéscsabán is tizenévesek kötöttek el nyitva hagyott autókat csupán azért, hogy driftelhessenek. Részletekért kattintson ide.