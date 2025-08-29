Furfangos: ez a nő nem akármivel érte el, hogy 15 milliót fizessenek neki

Egy 56 éves, székesfehérvári nő három évig gyűjtötte az áldozatait. Az ígérte, segít megírni és elnyerni nekik uniós pályázatokat, amivel majd pénz áll a házhoz. Cserébe nem kért sokat, csak a „regisztrációs és fordítási díjat” kellett a becsapott embereknek megfizetnie - írta meg a Feol.hu. Hogy a siker biztos legyen, azt hazudta, hogy ő egy híres bankvezér nevelt lánya, vagyis garantált a siker.

Kötegekben állt a pénz nála, amikor rátörtek a rendőrök

Forrás: Police.hu

Amikor elfogták, kötegekben állt nála a pénz

A csalónak közel 150 millió forintot fizetett ki legalább 13 ember. Többnyire készpénzben fizettek, de utalást is kapott. Ezután természetesen semmit sem tett, hiszen soha nem is akart.

Augusztus 27-én hajnalban fogták el a nőt az otthonában, ahol már kötegekben álltak a milliók.

A házkutatás során a pénzt lefoglalták, akárcsak a laptopját és az iratait, őt pedig csalás miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását. A kötegekben álló pénzt is láthatja, ha megnézni ezt a videót:

