Három a magyar igazság, gondolták a pénzhamisítók, de tévedtek

Pénzhamisítók ellen emelt vádat a Kecskeméti Járási Ügyészség - írja a Baon.hu. A vádirat szerint az ügyben érintett két férfi és egy nő öt darab, azonos sorszámú hamis 100 eurós bankjegyet szerzett meg egy ismeretlentől. Megállapodtak, hogy kis összegű vásárlásaik után a hamis bankjegyekkel fizetnek, hogy a visszajáróval valódi pénzt szerezzenek.

Prop copy feliratú, silány utánzattal próbálkoztak a pénzhamisítók Fotó: Shutterstock.com /illusztráció

Amint a Bács-Kiskun vármegyei hírportál cikkében olvasható, hat próbálkozásukból háromszor siker koronázta tettüket. A csekély összegű áruk kifizetése után alkalmanként 36–38 ezer forint visszajárót tehettek zsebre. Vesztüket az okozta, hogy ugyanabban az üzletben két sikeres fizetést követően harmadszor is próbálkoztak, ekkor azonban már az üzlet vezetője résen volt és megakadályozta a cselekményüket.

Silány utánzattal próbálkoztak a pénzhamisítók

Kiderült, hogy a bankjegyek síknyomtatással készített hamisítványok, amelyek színükben, méretükben és rajzolatukban megegyeznek a valódi bankjegyekkel.

Hiányoznak azonban róluk a biztonsági elemek, így a vízjel kombináció, biztonsági szál és a fluoreszkáló jelzőrost. Ráadásul az elő- és a hátoldalukon „prop copy” felirat is szerepel, ami a valódi bankjegyen nincs.

Az ügyészség a triót bűnszövetségben elkövetett pénzhamisítással vádolja, ezért velük szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozza azzal, hogy a hamis bankjegyeket is el kell kobozni. Bűnösségükről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.

Megírtuk, hogy az utóbbi időben több helyen is próbáltak hamis bankjegyekkel fizetni Magyarországon. A kamu húszezresek mellett hamis euró is felbukkant. További részletek az Origon.