Piacról lopta el a megpakolt teherautót, jogosítványa sem volt

Egy fiatal férfi a szekszárdi piacról lopta el az áruval teli kisteherautót, amire akkor csapott le, amikor a tulajdonosa nem figyelt oda. A helyi vállalkozó hamar észrevette, hogy nincs meg a jármű, azonnal a rendőröktől kért segítséget, ugyanis a vásárba készültek a zöldségekkel megpakolt teherautóval – írja a teol.hu.
A hajmeresztő eset múlt vasárnap reggel történt a szekszárdi piacon, ahonnan a kétségbeesett tulajdonos dolgozni igyekezett tovább, hogy eladja az árut a vásárban. A helyi rendőrség hamar kézre kerítette a 22 éves elkövetőt, akiről kiderült, hogy úgy lopta el a kisteherautót, hogy vezetői engedéllyel sem rendelkezett.
Azonban a történetben több csavar is volt, ugyanis kiderült, hogy a jármű tulajdonosa nem zárja a teherautót a zöldségek miatt, sőt a kulcsot is benne hagyja. A 22 éves férfi azért tudta ezt, mert kiderült, hogy a helyi vállalkozó egyik rokona és csak kocsikázni szeretett volna éjszaka a járművel – tájékoztatta a portált a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
A hatóságok a járművet néhány kilométerre Szekszárdtól, Decsen találták meg, az elkövető egy kocsma mellett parkolt le vele, mert épp a közelben lévő bolt nyitását várta. Ha a lopás és az engedély nélküli vezetés még nem lett volna elég, a felelőtlen fiatal egy parkoló autóba is beletolatott, amikor megállt a furgonnal. Az ámokfutásáról már szombat éjjel is érkezett bejelentés a szekszárdi lakosságtól, akik felfigyeltek arra, hogy egy csomó zöldséges ládát hagyott szét az egyik kereszteződésben, azonban a rendőrség csak reggel tudta összekötni a két esetet.
A felelőtlen férfit még vasárnap előállították, majd őrizetbe vették engedély nélküli vezetésért. Az ügyet gyorsított eljárásban tárgyalták hétfőn: a bíróság az engedély nélküli vezetés szabálysértése miatt pénzbírságot szabott ki az elkövetőre, ezenkívül fél évre eltiltotta a járművezetéstől, így egy darabig még nem szerezhet jogosítványt sem. A jármű engedély nélküli elvétele miatt még tart a nyomozás a férfi ellen.
Nemrég Nógrád vármegyében is hasonlóan pofátlan eset történt, amikor gyanútlan horgászokat károsított meg két tolvaj. Az elkövetők telhetetlenek voltak, ezért még az egyik horgász kocsiját is ellopták, végül egy autósüldözés után fogta el őket a rendőrség.