Piacról lopta el a megpakolt teherautót, jogosítványa sem volt

Egy fiatal férfi a szekszárdi piacról lopta el az áruval teli kisteherautót, amire akkor csapott le, amikor a tulajdonosa nem figyelt oda. A helyi vállalkozó hamar észrevette, hogy nincs meg a jármű, azonnal a rendőröktől kért segítséget, ugyanis a vásárba készültek a zöldségekkel megpakolt teherautóval – írja a teol.hu.

A szekszárdi piacról lopta el a zöldségekkel teli kisteherautót, máris ítéletet hoztak ellene

Fotó: police.hu

Piacról lopta el a zöldségekkel teli járművet, amit jogosítvány nélkül vezetett

A hajmeresztő eset múlt vasárnap reggel történt a szekszárdi piacon, ahonnan a kétségbeesett tulajdonos dolgozni igyekezett tovább, hogy eladja az árut a vásárban. A helyi rendőrség hamar kézre kerítette a 22 éves elkövetőt, akiről kiderült, hogy úgy lopta el a kisteherautót, hogy vezetői engedéllyel sem rendelkezett.

Azonban a történetben több csavar is volt, ugyanis kiderült, hogy a jármű tulajdonosa nem zárja a teherautót a zöldségek miatt, sőt a kulcsot is benne hagyja. A 22 éves férfi azért tudta ezt, mert kiderült, hogy a helyi vállalkozó egyik rokona és csak kocsikázni szeretett volna éjszaka a járművel – tájékoztatta a portált a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A hatóságok a járművet néhány kilométerre Szekszárdtól, Decsen találták meg, az elkövető egy kocsma mellett parkolt le vele, mert épp a közelben lévő bolt nyitását várta. Ha a lopás és az engedély nélküli vezetés még nem lett volna elég, a felelőtlen fiatal egy parkoló autóba is beletolatott, amikor megállt a furgonnal. Az ámokfutásáról már szombat éjjel is érkezett bejelentés a szekszárdi lakosságtól, akik felfigyeltek arra, hogy egy csomó zöldséges ládát hagyott szét az egyik kereszteződésben, azonban a rendőrség csak reggel tudta összekötni a két esetet.

A felelőtlen férfit még vasárnap előállították, majd őrizetbe vették engedély nélküli vezetésért. Az ügyet gyorsított eljárásban tárgyalták hétfőn: a bíróság az engedély nélküli vezetés szabálysértése miatt pénzbírságot szabott ki az elkövetőre, ezenkívül fél évre eltiltotta a járművezetéstől, így egy darabig még nem szerezhet jogosítványt sem. A jármű engedély nélküli elvétele miatt még tart a nyomozás a férfi ellen.