Éppen csak hulla nem volt a piás sofőr csomagtartójában

Ozorán járőröztek a rendőrök szombaton, amikor arra lettek figyelmesek, hogy a rendőrautó láttán egy gépkocsi hirtelen megáll, majd próbál megfordulni. Azonban a manőver közben az autót vezető férfi az árokba tolatott, majd a vezető ülésből a hátsó ülésre mászott – írja a Veol.hu. A cikkből az is kiderül, hogy igazoltatásakor az alkoholszonda pozitív értéket mutatott, a piás sofőr pedig más nevét és adatait diktálta be, így próbálta meg félrevezetni a rendőröket.

Hét körözés volt érvényben a piás sofőr ellen A fotó illusztráció: Shutterstock

A trükk természetesen nem jött be, végül ittas és az eltiltás hatálya alatti vezetés miatt is büntető feljelentést tettek a a 23 éves felsőnyéki férfi ellen.

A piás sofőr járművével sem volt rendben semmi

Mivel az autó forgalmi engedélye lejárt és kötelező felelősségbiztosítás sem volt rajta, szabálysértési feljelentés is készült. Az is kiderült, hogy hét körözés van érvényben a fiatalember ellen, így az egyenruhások börtönbe szállították a renitens sofőrt.

