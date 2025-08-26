Éppen csak hulla nem volt a piás sofőr csomagtartójában

Ozorán járőröztek a rendőrök szombaton, amikor arra lettek figyelmesek, hogy a rendőrautó láttán egy gépkocsi hirtelen megáll, majd próbál megfordulni. Azonban a manőver közben az autót vezető férfi az árokba tolatott, majd a vezető ülésből a hátsó ülésre mászott – írja a Veol.hu. A cikkből az is kiderül, hogy igazoltatásakor az alkoholszonda pozitív értéket mutatott, a piás sofőr pedig más nevét és adatait diktálta be, így próbálta meg félrevezetni a rendőröket.
A trükk természetesen nem jött be, végül ittas és az eltiltás hatálya alatti vezetés miatt is büntető feljelentést tettek a a 23 éves felsőnyéki férfi ellen.
Mivel az autó forgalmi engedélye lejárt és kötelező felelősségbiztosítás sem volt rajta, szabálysértési feljelentés is készült. Az is kiderült, hogy hét körözés van érvényben a fiatalember ellen, így az egyenruhások börtönbe szállították a renitens sofőrt.
A minap Tiszakécskén egy ittas férfi ellopta egy nő autóját, amellyel balesetet szenvedett, majd elaludt a volán mögött. Hogy kik ébresztették a fiatalembert, azt megtudhatja itt.