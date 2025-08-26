Éppen csak hulla nem volt a piás sofőr csomagtartójában

Hírlevél

Ittasan, eltiltás hatálya alatt száguldozott, majd álnéven mutatkozott be a rendőröknek a körözött férfi. A piás sofőr a fogdában aludhatta ki mámorát.
Ozorán járőröztek a rendőrök szombaton, amikor arra lettek figyelmesek, hogy a rendőrautó láttán egy gépkocsi hirtelen megáll, majd próbál megfordulni. Azonban a manőver közben az autót vezető férfi az árokba tolatott, majd a vezető ülésből a hátsó ülésre mászott – írja a Veol.hu. A cikkből az is kiderül, hogy igazoltatásakor az alkoholszonda pozitív értéket mutatott, a piás sofőr pedig más nevét és adatait diktálta be, így próbálta meg félrevezetni a rendőröket. 

A fotó illusztráció: Shutterstock

A trükk természetesen nem jött be, végül ittas és az eltiltás hatálya alatti vezetés miatt is büntető feljelentést tettek a a 23 éves felsőnyéki férfi ellen.

A piás sofőr járművével sem volt rendben semmi

Mivel az autó forgalmi engedélye lejárt és kötelező felelősségbiztosítás sem volt rajta, szabálysértési feljelentés is készült. Az is kiderült, hogy hét körözés van érvényben a fiatalember ellen, így az egyenruhások börtönbe szállították a renitens sofőrt.

A minap Tiszakécskén egy ittas férfi ellopta egy nő autóját, amellyel balesetet szenvedett, majd elaludt a volán mögött. Hogy kik ébresztették a fiatalembert, azt megtudhatja itt.

 

