Pofátlan betörőt fogtak el: elképesztő módon terelte el az áldozata figyelmét

Két táskát is ellopott egy jóhiszemű áldozattól az a pofátlan betörő, aki augusztus 17-én biciklivel érkezett egy idős házaspár házához, ahol elképesztő módon terelte le a figyelmüket. A pitiáner tolvaj mindössze 1000 Ft-ot tudott bezsebelni a zsákmányból, viszont az általa elkövetett korábbi bűncselekmények sorozata miatt szigorú büntetésre számíthat – írja a szoljon.hu.

A pofátlan betörő az utcafronton lévő nyitott ablakon át jutott be a házba

Fotó: SZOLJON/Magyarország Ügyészsége

Pofátlan betörőt fogtak el Mezőtúron: idős házaspárt rabolt ki

Egy 31 éves, büntetett előéletű férfi augusztus 17-én, hajnalban érkezett meg az idős házaspár házához Mezőtúron, hajnali 5 óra körül. A 78 éves idős férfi épp az udvaron tartózkodott, amikor a pitiáner bűnöző megszólította, és egy pohár vizet kért tőle.

Kiderült, hogy ezt csak figyelemelterelésnek szánta: amíg a férfi bement, hogy teljesítse a kérését, ő addig a nyitott ablakon bemászott a házba, ahol az idős úr felesége még aludt a hálószobában.

Az elkövető látta, hogy egy másik szobában két női táska is van, ezeket gyorsan magához vette, majd ahogy érkezett, úgy távozott: az ablakon át kiugrott és elhajtott a biciklijével.

Utólag nem tarthatta nagy ötletnek a betörést, ugyanis az egyik táskában csak 1.000 forint lapult a 79 éves nő pénztárcájában. Ezenkívül a személyes iratait és a nő bankkártyáját találta. A nyomozás során kiderült, hogy csak a pénzt vette el a táskából, ugyanis a hatóságok mindent megtaláltak pár órával később.

A Mezőtúri Járási Ügyészség mégis úgy döntött, hogy kezdeményezi a férfi letartóztatását, mivel kiderült, hogy visszaeső és többszörösen büntetett előéletű. Sőt, jelenleg is több folyamatban lévő büntetőeljárás folyik ellene, ráadásul nem jogerős szabadságvesztés hatálya alatt áll, előző letartóztatása pár hónapja szűnt meg, amit szintén lopás miatt rendeltek el. A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája már el is rendelte a 31 éves betörő újbóli letartóztatását.

