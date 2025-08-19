Elvetemült aljas pár vert össze egy nyugdíjast 13 ezer forintért

A Vaol.hu számolt be arról a megdöbbentő bűntényről, amelyben egy elképesztően aljas és gátlástalan pár rátört egy nyolcvanas éveiben járó idős férfira Vas vármegyében. A rablás menete a következő volt.

Rablás: 13 ezer forintért verték össze a bácsit

Először a nő kért pénzt idős ismerősétől és amikor az áldozat ezt megtagadta, elkezdett hangosan követelőzni.

Mivel ez sem vezetett eredményre, ököllel nekiesett a nyugdíjasnak. A fejét verte, így igyekezett tőle pénzt kicsikarni.

A férfi próbált védekezni. Ekkor lépett be a lakásába a nő bűntársa, aki addig a ház előtt várakozott. A férfi az ágyra lökte a nyugdíjast, a nő pedig kivette a zsebéből a pénztárcáját, eltette a nyugdíjas 13 ezer forintját és kisétált a lakásából. Bűntársa nem tartott vele, inkább rátámadt az idős emberre. Ököllel többször fejen ütötte, feltehetően sokkal erősebb, mint ahogy a nő tette. Csak akkor hagyta abba, amikor a nyugdíjas a földre rogyott.

Az idős férfi 42 napig lábadozott, olyan súlyos sérüléseket szenvedett.

A rablópáros a férfi pénzéből háromezer forintot elköltött, a maradék tízezret lefoglalta a rendőrség. A Szombathelyi Járási Ügyészség végrehajtandó fegyházbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását, valamint vagyonelkobzás elrendelését indítványozta a letartóztatásban lévő vádlottakkal szemben, akiknek a büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.

Egy nyugdíjas nő is aljas rablás áldozata lett

Az áldozat gyalog jött át az ukrán-magyar határon, és a Debrecenben élő rokonaihoz akart eljutni. Hajnalban a tiszabecsi megállóban várakozott, amikor hátulról megtámadta őt egy férfi. A vérlázító esetről az Origo is beszámolt, amit ide kattintva tud elolvasni!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.





