Azt hitte a nagymama, hogy a macskáját engedi be, de valami egészen más viharzott be az ajtón

Vádat emelt az ügyészség egy rafinált rablás elkövetője ellen, aki 2024. december 30-án, a hajnali órákban egy idős nőt támadott meg az otthonában. A 85 éves, rossz egészségi állapotú hölgy hajnalban résnyire kinyitotta a kecskeméti lakásának ajtaját, hogy az udvaron levő macskája bemehessen. Ám nem a háziállat, hanem egy büntetett előéletű helyi férfi viharzott be a lakásba, aki felkapta a nő táskáját és távozni készült. A nyugdíjas hölgy segítségért kiabált, és tartotta a táskát, ahogy bírta. A rabló végül „csupán” a pénztárcában levő 15.000 forintnyi készpénzzel távozott. A hölgy könnyű sérüléseket szenvedett - írta a Baon.hu.

Rafinált rablás: a kecskeméti bűnöző megvárta, míg az idős hölgy kinyitja az ajtót a macskájának.

Fotó: Shutterstock

Rablás miatt börtön járhat

Az ügyészség súlyosbító körülményként értékelte, hogy a férfi idős személy ellen követte el a bűncselekményt, ezért fegyházbüntetés kiszabását kezdeményezte, amelyről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni .

