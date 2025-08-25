Százéves férfihez törtek be a rablók, akik fojtogatással szereztek pénzt

Egy 24 éves csitári és egy 22 éves nógrádmarcali férfi augusztus 24-én délután, rablás céljából, egy korábban betört fürdőszobaablakon keresztül jutott be egy nógrádkövesdi házba. Az ingatlanban egy 64 éves férfi élt magatehetetlen, százéves édesapjával - írja a Nool.hu.

Rablás miatt tartóztatták le a fiatal elkövetőket Nógrádban, akik ezen az ablakon másztak be

Fotó: police.hu

A két rabló rátámadt a házigazdára: a falhoz szorították, egyikük fojtogatni kezdte, miközben pénzt követeltek tőle. A férfi kénytelen volt 100 ezer forintot átadni, mire az elkövetők elmenekültek.

A rendőrök gyorsan a nyomukba értek: a Balassagyarmati Rendőrkapitányság járőrei a galgagutai vasútállomáson igazoltatták és elfogták a két férfit, valamint a 26 éves nőt, aki a nyomozás szerint szintén részt vett a bűncselekményben.

Rablás közben fojtogatták az idős férfit

Mint később kiderült, a sértett felismerte támadóit: ugyanők törtek be hozzá augusztus 16-án is, amikor „Pénzt vagy életet!” felkiáltással 200 ezer forintot zsákmányoltak.

Buda Gábor, a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője közölte:

a három gyanúsítottat előállították, csoportosan elkövetett rablás bűntettének gyanújával hallgatták ki, őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat.

