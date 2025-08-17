Tragédia a rakparton, kövekre zuhant egy fiatal lány

Szombatról vasárnapra történt a borzalmas tragédia Budapesten, az Idősebb Antall József rakparton, a Zoltán utcánál. Valamikor késő éjszaka lehetett, amikor egy fiatal lány a rakpartról a víz mentén lévő köves területre zuhant, ahonnan elég nehézkes módon sikerült kimenteni a kiérkező mentősöknek – írja a kemma.hu a katasztrófavédelem beszámolója alapján.

A rakparton lezuhant egy fiatal lány, mentésében a katasztrófavédelem munkatársai is részt vettek

Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Rakparton történt borzalom: fiatal lány zuhant a mélybe

A baleset helyszínére a katasztrófavédelem emberei is kiérkeztek, hogy a nehéz mentésben részt vegyenek. A baleset valamikor vasárnap hajnalban történhetett: a fiatal lány a rakpartról a köves területre zuhant. Az esethez kivonultak a katasztrófavédelem és mentőszolgálat munkatársai is, akik együtt kezdték meg a sérült mentését: hordággyal, kötéltechnikával és tűzoltólétrák segítségével tudták a lányt a járdaszintre emelni, onnan a mentősök vették át az ellátását.

A lány állapotáról egyelőre nincs több hivatalos információ, a mentésről készült képeket a KEMMA oldalán lévő hivatkozáson keresztül tudja megtekinteni.

Idén is számos tragikus eset történt a vízpartokon, strandokon, illetve azok közelében, és még nincs vége a nyárnak. Az idei legmegdöbbentőbb vízparti balesetekről a linkre kattintva olvashat bővebben!